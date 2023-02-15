【不老女神】57歲劉嘉玲度假曬火辣身材　5大貼地招數保凍齡多年

▲ 57歲劉嘉玲度假曬火辣身材，5大貼地招數保凍齡多年。

現年57歲的劉嘉玲近年活躍於社交平台，早前大曬一系列在馬爾代夫度假的靚相，令網民感嘆其保養得宜。照片中，劉嘉玲雖身穿保守的一件頭泳衣，但卻難掩其玲瓏有凸的大好身材。白滑的臉蛋，高佻的美腿，加上撩人的事業線，令大批網民留言讚美，直指完全看不出她已年過半百：「鎖住咗個年齡或減齡到BB咁」、「根本就是少女」、「這身材太厲害了」、「太火辣啦」...

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劉嘉玲日前於IG上載與好友們到馬爾代夫度假照片。面對陽光與海灘，劉嘉玲決定久違地大解放，並穿上一件頭泳裝，留下倩影，並擺出數款健康又性感的甫士。期間她更躺臥於水上網牀，不經意曬出撩人的事業線，加上豐腴的身材，非常性感！心情大好的劉嘉玲，除了大方地與網民分享火辣照，亦留言寫道「心態好，一切都好！周末愉快。」

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還欠3年便奔「六」的劉嘉玲，一直是娛樂圈美魔女的代表，自18歲入行，她的身材及皮膚都保持良好狀態。面對一眾粉絲的好奇她如何保養，她便曾透露主要靠以下5個方法:

1、勤做運動

嘉玲曾表示，30歲後就要堅持經常做運動，才可保持良好體魄。她喜歡嘗試不同的運動，如打羽毛球，甚至Bungy jump都會玩，目的就是要出汗，因她覺得汗水有排毒作用，加快新陳代謝。

2、行山

在嘉玲的社交媒體上，不時見有行山相片，就知她十分熱愛行山。她喜歡享受陽光，更感到山上的空氣特別清新，大自然空氣的負離子及維他命可減少體內的病菌，有益身心。

3、定期吃排毒餐

嘉玲每個月會連續4天吃排毒餐，餐單是一小碗飯、兩個小紅番薯及兩款不同種類的蔬菜，期間不會吃肉類，大約半年左右，體重便開始下降。

4、飯後飲檸檬汁

飯後會飲一小杯檸檬汁，平日飲的水，便在1000cc的開水中加一個檸檬，因檸檬含豐富維他命C，可延緩老化、令肌膚更具彈性。

5、保養眼睛

嘉玲的皮膚看起來十分光滑細緻，她說因工作需要經常化濃妝，加重皮膚負擔，認為卸妝極重要，皮膚乾淨後塗上護膚品，才會有效果。另外，她特別注重眼部護理，經常敷眼膜及勤塗眼霜，因眼睛是靈魂之窗，只要有神采，便會容光煥發，望上去便更年輕。

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責任編輯：羅嘉欣