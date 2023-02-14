【47人初選案】區諾軒稱李永達李卓人認為公投昂貴　區與戴耀廷飯局後接洽民主派人士

▲ 47人初選案第7天審訊，已轉任控方證人的區諾軒繼續作供（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件今（14日）展開第7天審訊。已轉任控方證人的區諾軒繼續作供，區續講述初選飯局情形，區指會上各人不知道其他政治團體是否願意參與初選，其中李永達和李卓人認為公民投票較民調昂貴和代價高。戴區二人飯局後開始接洽不同有意參選立法會的民主派人士。

區今作供時，續談及2020年1月與戴耀廷、李永達、李卓人及黃浩銘首個討論初選的飯局。區引述戴稱，「大殺傷力憲制武器」是指2次否決《財政預算案》，解散立法會，令特首辭職。對於初選行政事宜，李永達提及民主動力（民動）過往有協調泛民工作經驗及舉辦初選的經驗，促使區日後聯絡民動召集人趙家賢。

飯局上，區亦應李永達建議，答應擔任初選協調人，與戴合作推動初選計劃。區表示，飯局上各人對使用民調或是公民投票進行初選有分歧，「我哋唔知其他政治團體願唔願意參與初選」。其中李永達、李卓人認為公投較民調成本「貴、代價高」，均不同意公投。

飯局後，區戴二人開始各自接洽不同政治團體和有意參選的民主派。

及至2020年2月，區和戴於李永達及李卓人介紹下，向公民黨梁家傑解說初選計劃，但梁稱自己已退下前線，遂轉介各人聯絡公民黨執委會。

同月，區和戴出席公民黨的執委會例會，當時梁家傑、陳淑莊、賴仁彪、余若薇及同案被告譚文豪等人在場。區憶述戴當時談及「立會過半」願景，即運用《基本法》賦予的權力兩度否決預算案，解散立法會，最壞情況是令特首下台。

區續指，陳淑莊於會上對戴的計劃有保留，指黨內擬派林瑞華出選飲食界功能組別，而功能組別界基於利益，會與地區直選的議員想法有分歧，對於是否否決預算案時有較大困難。此外，公民黨對用電子票投票也有保留，憂慮有利激進派候選人選情。

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記者：陳曉欣