【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排

▲ 李玟驚爆離婚?

樂壇天后李玟（Coco）早前在社交平台上載了暴瘦照片，相中的磅顯示她現時只瘦至93磅，身上掛住一個醫療專用的「引流袋」，令人擔心。

除了身體情況令人關注外，而盛傳她與結婚10多年的加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz（樂裕民）鬧婚變，有指Bruce 連番出軌，令二人婚姻亮起紅燈，目前處於分居狀態。

【婚變疑雲】天后李玟與富商老公驚傳婚變 Coco兩繼女偏幫出軌父

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情人節前夕出甫暗示離婚？

雖然傳聞愈傳愈盛，一直未有為婚變消息開腔的Coco，昨晚（2月13日）趁着情人節前夕疑似決定與Bruce離婚，並在微博表示：「離開是最好的安排，It's too late for 'I love you' s.」

及後她再出帖文：「愛情走到這裏，一個詞：tragic.」並在帖文下留言，表示對這首歌有強烈的感覺：「This is a song I feel so strongly about. 當你在愛情遇到困境，希望這首歌可以給你力量和勇氣，去愛最珍惜的自己。」

雖然她今次主要是為了宣傳情人節推出的新歌《TRAGIC》，但從言詞間不少網民覺得Coco暗示已離婚，更力撐她要好好愛鍚自己。

▲ Coco暗示已離婚？

Coco老公多次出軌 繼女不支持Coco

早前有報導指，Coco的老公在前年已背妻出軌，「偷食」年輕的鬼妹。有指Cooc當時已識破丈夫有異樣，但念在二人之間的多年感情，她選擇原諒對方。

不過，Coco老公似乎「食過返尋味」，在得到愛妻原諒後，又再先後兩次出軌，更曾被Coco的朋友撞破。

Bruce向Coco承認自己出軌，又有指Coco在半年前搬離愛巢，決心離開令她心碎的人。

Coco的兩位繼女也令她大感心碎，事關她們知道爸爸出軌後，選擇站在爸爸的一方，未有關心受傷害的Coco，難怪令Coco心情更差。

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世紀婚禮

在2011年，Coco與拍拖八年的Bruce Rockowitz在香港舉行一連兩日的世紀婚禮，相當轟動。

有指二人的婚禮花費達1.5億元，CoCo穿上拖尾婚紗、頭戴鑲有水晶及珍珠、長達三點一五米的頭紗。

當時約有三百位國際級政商界及荷李活名人紅星出席婚宴，如：前港督彭定康夫婦、澳洲首富Solomon Lew伉儷，十分熱鬧。

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