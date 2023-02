【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排

▲ 李玟驚爆離婚?

樂壇天后李玟(Coco)早前在社交平台上載了暴瘦照片,相中的磅顯示她現時只瘦至93磅,身上掛住一個醫療專用的「引流袋」,令人擔心。

除了身體情況令人關注外,而盛傳她與結婚10多年的加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz(樂裕民)鬧婚變,有指Bruce 連番出軌,令二人婚姻亮起紅燈,目前處於分居狀態。

【婚變疑雲】天后李玟與富商老公驚傳婚變 Coco兩繼女偏幫出軌父

情人節前夕出甫暗示離婚?

雖然傳聞愈傳愈盛,一直未有為婚變消息開腔的Coco,昨晚(2月13日)趁着情人節前夕疑似決定與Bruce離婚,並在微博表示:「離開是最好的安排,It's too late for 'I love you' s.」

及後她再出帖文:「愛情走到這裏,一個詞:tragic.」並在帖文下留言,表示對這首歌有強烈的感覺:「This is a song I feel so strongly about. 當你在愛情遇到困境,希望這首歌可以給你力量和勇氣,去愛最珍惜的自己。」

雖然她今次主要是為了宣傳情人節推出的新歌《TRAGIC》,但從言詞間不少網民覺得Coco暗示已離婚,更力撐她要好好愛鍚自己。

▲ Coco暗示已離婚?

Coco老公多次出軌 繼女不支持Coco

早前有報導指,Coco的老公在前年已背妻出軌,「偷食」年輕的鬼妹。有指Cooc當時已識破丈夫有異樣,但念在二人之間的多年感情,她選擇原諒對方。

不過,Coco老公似乎「食過返尋味」,在得到愛妻原諒後,又再先後兩次出軌,更曾被Coco的朋友撞破。

Bruce向Coco承認自己出軌,又有指Coco在半年前搬離愛巢,決心離開令她心碎的人。

Coco的兩位繼女也令她大感心碎,事關她們知道爸爸出軌後,選擇站在爸爸的一方,未有關心受傷害的Coco,難怪令Coco心情更差。

世紀婚禮

在2011年,Coco與拍拖八年的Bruce Rockowitz在香港舉行一連兩日的世紀婚禮,相當轟動。

有指二人的婚禮花費達1.5億元,CoCo穿上拖尾婚紗、頭戴鑲有水晶及珍珠、長達三點一五米的頭紗。

當時約有三百位國際級政商界及荷李活名人紅星出席婚宴,如:前港督彭定康夫婦、澳洲首富Solomon Lew伉儷,十分熱鬧。

