【午餐食譜】小廚神媽媽教整5款學童午餐 最快7分鐘完成美味又營養

▲ 全職媽媽Kanris會在午餐中加入小朋友喜歡菜式，她直言兒子最愛PIZZA。(受訪者提供照片)

全港中小學生已恢復全日制上課，中學生還可以選外出用膳，但小學生卻仍要留校進餐，惟近日有小學午膳供應商被指延飯盒遲送、餸菜未煮熟等消息，令不少家長想改為親子製作午餐給小朋友。全職媽媽Kanris由於距離兒子學校只有7分鐘車程，故選擇早上製作再送到學校，她特別示範5款不同的「快煮午餐」食譜，希望大家都可以方便快捷地為小朋友提供「愛心午餐」，補充體力。

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Kanris表示，由於是當日即做即送到學校，製作時間是在7-20分鐘內。她建議，在職家長可提前一晚準備食材，當日早上製作，「如果有湯汁的另外盛起，讓小朋友在食之前自己撈在一起。」

5日的食譜請參考下圖:

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責任編輯︰許珞珩