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【男校午餐】英華書院推情人節限定午餐　校長老師齊構思應節︰學生好興奮

中小學 14:20 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

直資男校英華書院推出情人節限定午餐。（學校提供）

今日是情人節，不少人都會食大餐慶祝。直資男校英華書院亦相當應節，今日推出情人節限定午餐，例如「男人的浪漫」、「刻骨銘心一人餐」，搞搞新意思，為學生增添節日氣氛。

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首推情人節限定午餐

直資一條龍男校英華小學及英華書院設有飯堂，為中小學生提供午膳。英華書院學生每日有9款午餐選擇，今日的午餐特別配合情人節而設，其中5款為情人節限定午餐，包括︰

1. 男人的浪漫（紅燒豆腐火腩飯）
2. 刻骨銘心一人餐（北京黑醋骨飯）
3. 從不喜歡孤單一個（馬蹄冬菇蒸肉餅飯）
4. SHOW ME YOUR LOVE（粟米肉粒飯）
5. 其實自己一個更開心（健康五彩雙菇鳳柳片飯）

情人節限定午餐不合胃口？另外還有4款午餐供學生選擇，包括蕃茄吉列豬扒腸仔意粉、XO醬翠玉瓜豬頸肉飯、豉油皇雞髀飯、麻辣雞飯，而今日例湯則是西洋菜豬骨湯。英華書院午餐款式多，總有一款啱學生心水。

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應節午餐增添氣氛

英華書院陳狄安校長接受TOPick查詢時表示，去年校方已準備情人節限定午餐菜單，可是當時因疫情關係未恢復全日面授課堂，不設午膳時間，因此直至今年才首次推出。陳校長分享︰

老師一齊構思，其實都是平時的午餐飯菜，但配合情人節轉名。

陳校長提及學生昨日（13日）已得悉有情人節限定午餐，他們今日可以按個人口味選擇，整個活動只是想應節，讓學生開心一下。男生們在午膳期間笑容滿臉，似乎很滿意學校的安排。陳校長亦笑言「學生好興奮」，而且不單是學生，他與老師都為學生的反應而高興。

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記者︰駱秀玲

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