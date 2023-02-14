【情人節】港男腦中風患失語症　奮力講出兩個字答謝太太不離棄

▲ 港男腦中風患失語症，奮力講出兩個字，答謝太太不離不棄。

今日是情人節，但並不是所有佳侶配偶都可以用口親述愛意。伊利沙伯醫院今日在Facebook專頁「伊院通」分享一宗個案。患有失語症的劉先生，喪失了語言表達能力，但為了表達對太太深厚的愛意，劉先生依然奮力拿起手中的花，努力講出「送……花」兩個字，雖然未能流暢表達愛意，但太太已心領神會。

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「伊院通」分享，劉先生（化名）約60歲時中風，令腦細胞受損，影響到語言能力，經評估後確診失語症。他的理解能力正常，卻失去了語言表達能力，只能勉強用單字訴說心聲，患病初期與家人溝通也非常困難，親人無從了解劉先生心中所想，影響家庭關係。

負責個案的伊利沙伯醫院言語治療師葉卓瑤（Cherry）指出，失語症令劉先生無法說出和書寫完整的句子：

我知道他很愛太太、很感謝太太一直不離不棄照顧他，很想表達對太太的愛，但失語症令他失去了說我愛你的能力。

劉先生其後接受復康訓練，重新學習語言、重組句子和配詞，Cherry將不同物件放在劉先生面前，協助劉先生配對相應的詞語。其中在一次治療過程中，劉先生拿起面前的花，努力地向太太講出「送……花」兩個字，答謝太太。

Cherry表示，治療失語症的過程最需要是耐性：「病人是Patient，所以我們也要Be patient。」失語症病人主要因後天腦部病變或創傷導致，包括中風、頭部創傷、腦炎等。而言語治療師的工作是為病人搭一條新的橋，教他們用不同的方法向家人表達愛，包括評估病人的理解、表達、閱讀及書寫能力，再度身設計康復方案。

伊院通並指出，失語症類型包括3種，分別是「表達能力下降」、「理解能力下降」、「理解及表達均有困難」，以下是5種協助患者理解的貼士：

說話之前輕拍或輕喚病人一聲；

內容簡潔、語速減慢；

減低環境騷擾，例如關掉電視機；

適當停頓讓病人慢慢理解；

若病人未能理解某句，嘗試轉用字眼表達相同意思。

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責任編輯：羅嘉欣