【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物案續　鍾沛權稱刊何桂藍訪問沒想過令讀者憎恨政府

▲ 鍾沛權。（資料圖片）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（14日）於區域法院續審。鍾於控方盤問時供稱，作為公民一定會對政治議題有所想法，但這與自身從事的新聞媒體分開。鍾又指個人支持47人初選，是基於當中的協調機制，令選舉更可反映選票分布，並指發布訪問何桂藍文章時未有想過會令讀者憎恨政府。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

鍾沛權今續自辯指，作為公民一定會對政治議題有所想法，但這與自身從事的新聞媒體分開。鍾指，他個人支持47人初選是基於當中的協調機制，因為在比例代表制下，若民主派及建制派有協議機制，選舉更可反映選票分布。鍾強調，他亦會支持建制派初選。

鍾於控方盤問下，同意不同傳媒有不同價值觀，選材亦有所不同，故理想的情況是香港傳媒能百花齊放，因為沒有傳媒是完美的，能夠完全擔當第四權，鍾亦同意傳媒可影響公眾思想。

控方又指出傳媒能引導公眾集中討論特定議題，鍾供稱，1間傳媒難以引導公眾，若全港媒體集中討論某個議題便會有此效果。鍾同意在此背景下，傳媒本身的價值觀和立場變得重要。

鍾續供稱，沒有傳媒是真正中立，任何傳媒機制均有特定價值觀。鍾指就單一議題的討論中，傳媒機構雖有自身想法，但亦要引入其他聲音報導。

控方盤問時指出，《立場新聞》發布訪問何桂藍參加初選的文章，讓何接觸更多市民。鍾供稱，傳媒責任是讓市民接觸更多資訊及作出判斷，他當時並不知悉市民了解何更多後，會喜歡或不喜歡她。

鍾續指，當時得知何會得到頗多人支持，正因如此，更加需要詳細報導及紀錄這位新晉政治人物的主見及擬採用的手段。鍾指，當時未有預計讀者的反應，亦未有想過文章會否令讀者憎恨政府。

被控方問及當時《港區國安法》剛實施，會否擔心發布相關內容會有影響，鍾指本港公民質素高，不會因新晉政治人物而對政府不滿，而是由於政府政策和公權力不當使用等產生不滿。

研訊本周四（16日）續。

記者：梁錦麟

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