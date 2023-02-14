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【煽動刊物】涉發布煽動刊物案續　《立場》鍾沛權供稱自身政治想法與從事媒體分開

社會 13:35 2023/02/14

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鍾沛權。（資料圖片）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（14日）於區域法院續審。鍾於控方盤問時供稱，作為公民一定會對政治議題有所想法，但這與自身從事的新聞媒體分開。鍾又指個人支持47人初選，是基於當中的協調機制，令選舉更可反映選票分布。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

鍾沛權今續自辯指，作為公民一定會對政治議題有所想法，但這與自身從事的新聞媒體分開。鍾指，他個人支持47人初選是基於當中的協調機制，因為在比例代表制下，若民主派及建制派有協議機制，選舉更可反映選票分布。鍾強調，他亦會支持建制派初選。

鍾於控方盤問下，同意不同傳媒有不同價值觀，選材亦有所不同，故理想的情況是香港傳媒能百花齊放，因為沒有傳媒是完美的，能夠完全擔當第四權，鍾亦同意傳媒可影響公眾思想。

控方又指出傳媒能引導公眾集中討論特定議題，鍾供稱，1間傳媒難以引導公眾，若全港媒體集中討論某個議題便會有此效果。鍾同意在此背景下，傳媒本身的價值觀和立場變得重要。

鍾續供稱，沒有傳媒是真正中立，任何傳媒機制均有特定價值觀。鍾指就單一議題的討論中，傳媒機構雖有自身想法，但亦要引入其他聲音報導。

聆訊今午續。

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記者：梁錦麟

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