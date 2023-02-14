  • 20°C
香港時間 : 2023214日 (週二) 15:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濕疹治療】女子食羊腩煲濕疹大爆發　1個月純中藥治療患處回復光滑

保健美顏 14:20 2023/02/14

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

女子食羊腩煲濕疹大爆發，1個月純中藥治療，患處回復光滑。

進補食物容易誘發濕疹。一名曾患濕疹女子在秋冬季節進食羊腩煲，導致濕疹復發；幸得中醫治療，僅用1個月時間，皮膚即回復光滑。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】火鍋湯底如「嘌呤池」引痛風　營養師推薦痛風人士火鍋清單

註冊中醫師李廣冀（柴醫）分享個案。該名女患者早於2020年因面部急性濕疹求診中醫，好轉了7成；後來向西醫求診，治療好轉9成，鮮少再有發作。直至2022年8月後，女患者確診新冠肺炎，免疫系統變得不穩定，體質有所改變；此時秋冬季來臨，女患者再進食了羊腩煲以及溫補食物，終導致濕疹復發，從背部一直蔓延至手及頸部。

1個月純中藥治療

柴醫表示，女患者在今年1月4日求診，一開始只服用祛風止癢中藥，惟效果不理想。1月16日，患者頸部濕疹大爆發，出現紅腫滲水，且十分痕癢。但是，患者因不希望用類固醇治療，堅持不向西醫求診。柴醫亦繼續堅持為患者治療，並加重處方，選擇更加苦的「黃連」，作用收斂滲水，對傷口控制有不錯效果。

直至1月30日，女患者覆診時可見患處滲水已止住，也無需服食抗生素或外塗類固醇，好轉程度約7成。再服藥一星期後，患者頸部康復9成，原本患處的大片紅腫、顆粒跡象全部神奇地消失，皮膚回復光滑。柴醫欣慰道：

頸部濕疹是極度痕癢的位置，且容易瘙癢破皮滲水。患者最神奇的是所有丘疹消失，連顏色都退了不少。純中藥治療一個月，最後終於太陽出來了，我的心好似太陽咁溫暖。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

5類易誘發濕疹食物

柴醫續接受TOPick訪問指出，有5類食物容易誘發濕疹，提醒市民注意在進食前，先瞭解自己體質是否適合。如有不清楚的地方，可以諮詢中醫師意見。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

記者：張沛

欄名 : 健康專家專欄

相關文章

【TOPick診症室】轉季濕疹發作痕癢難當　皮膚科醫生分享6種舒緩方法
今日 11:36
【TOPick診症室】轉季濕疹發作痕癢難當　皮膚科醫生分享6種舒緩方法
【清胎毒】胎毒令初生嬰出濕疹現黃疸　中醫推介2款溫和清胎毒湯水糖水
17:42 2023/02/07
【清胎毒】胎毒令初生嬰出濕疹現黃疸　中醫推介2款溫和清胎毒湯水糖水
【皮膚問題】日曬瘡易誤當濕疹　中醫師揭4大發病特點與形態
15:39 2023/02/06
【皮膚問題】日曬瘡易誤當濕疹　中醫師揭4大發病特點與形態

你可能感興趣

【TOPick診症室】轉季濕疹發作痕癢難當　皮膚科醫生分享6種舒緩方法
今日 11:36
【TOPick診症室】轉季濕疹發作痕癢難當　皮膚科醫生分享6種舒緩方法
【清胎毒】胎毒令初生嬰出濕疹現黃疸　中醫推介2款溫和清胎毒湯水糖水
17:42 2023/02/07
【清胎毒】胎毒令初生嬰出濕疹現黃疸　中醫推介2款溫和清胎毒湯水糖水
【皮膚問題】日曬瘡易誤當濕疹　中醫師揭4大發病特點與形態
15:39 2023/02/06
【皮膚問題】日曬瘡易誤當濕疹　中醫師揭4大發病特點與形態

最新專欄文章

【寒熱食物】按體質進食有效驅寒或降火　24種常見蔬果肉類寒熱性質
2023/02/13
【寒熱食物】按體質進食有效驅寒或降火　24種常見蔬果肉類寒熱性質
【護眼食物】抗氧化預防黃斑病變　15種護眼食物排名
2023/02/06
【護眼食物】抗氧化預防黃斑病變　15種護眼食物排名
【飲奶迷思】植物奶不是人人啱飲　中醫師拆解8類植物奶功效
2023/01/31
【飲奶迷思】植物奶不是人人啱飲　中醫師拆解8類植物奶功效
【減肥大作戰】新年飯聚熱門菜式之選　盆菜配料卡路里大公開
2023/01/19
【減肥大作戰】新年飯聚熱門菜式之選　盆菜配料卡路里大公開
【改善三高】「三高」問題年輕化　7步養成健康生活預防慢性病
2023/01/16
【改善三高】「三高」問題年輕化　7步養成健康生活預防慢性病
健康養生 養生 濕疹 健康問題 中藥 中醫 類固醇 食用安全

最高瀏覽

【口腔健康】有無「口愛」張嘴便知　牙醫曝1跡象：情人節後更明顯
11:41 2023/02/13
【口腔健康】有無「口愛」張嘴便知　牙醫曝1跡象：情人節後更明顯
【婚前不忠】揭未婚夫挪用結婚基金召妓　準人妻斬纜渣男︰6年青春被毀
13:43 2023/02/13
【婚前不忠】揭未婚夫挪用結婚基金召妓　準人妻斬纜渣男︰6年青春被毀
【公屋加名】港男太太懷孕逾16周申請加入公屋輪候 一個原因遭房署拒絕
11:24 2023/02/13
【公屋加名】港男太太懷孕逾16周申請加入公屋輪候 一個原因遭房署拒絕