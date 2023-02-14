【濕疹治療】女子食羊腩煲濕疹大爆發　1個月純中藥治療患處回復光滑

▲ 女子食羊腩煲濕疹大爆發，1個月純中藥治療，患處回復光滑。

進補食物容易誘發濕疹。一名曾患濕疹女子在秋冬季節進食羊腩煲，導致濕疹復發；幸得中醫治療，僅用1個月時間，皮膚即回復光滑。

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註冊中醫師李廣冀（柴醫）分享個案。該名女患者早於2020年因面部急性濕疹求診中醫，好轉了7成；後來向西醫求診，治療好轉9成，鮮少再有發作。直至2022年8月後，女患者確診新冠肺炎，免疫系統變得不穩定，體質有所改變；此時秋冬季來臨，女患者再進食了羊腩煲以及溫補食物，終導致濕疹復發，從背部一直蔓延至手及頸部。

1個月純中藥治療

柴醫表示，女患者在今年1月4日求診，一開始只服用祛風止癢中藥，惟效果不理想。1月16日，患者頸部濕疹大爆發，出現紅腫滲水，且十分痕癢。但是，患者因不希望用類固醇治療，堅持不向西醫求診。柴醫亦繼續堅持為患者治療，並加重處方，選擇更加苦的「黃連」，作用收斂滲水，對傷口控制有不錯效果。

直至1月30日，女患者覆診時可見患處滲水已止住，也無需服食抗生素或外塗類固醇，好轉程度約7成。再服藥一星期後，患者頸部康復9成，原本患處的大片紅腫、顆粒跡象全部神奇地消失，皮膚回復光滑。柴醫欣慰道：

頸部濕疹是極度痕癢的位置，且容易瘙癢破皮滲水。患者最神奇的是所有丘疹消失，連顏色都退了不少。純中藥治療一個月，最後終於太陽出來了，我的心好似太陽咁溫暖。

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5類易誘發濕疹食物

柴醫續接受TOPick訪問指出，有5類食物容易誘發濕疹，提醒市民注意在進食前，先瞭解自己體質是否適合。如有不清楚的地方，可以諮詢中醫師意見。

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記者：張沛