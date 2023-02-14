【孕婦肥胖】懷孕4個月狂被「溫提」肥會好醜　41歲女星無奈：想做個快樂孕婦

▲ 台灣女神許維恩懷孕約4個月，狂被「溫提」肥會好醜而感無奈。

孕婦在懷孕期間承受身心變化，如果此時再有三姑六婆「溫馨提示」勿太肥，必然飽受壓力。台星許維恩現時懷胎約4、5個月，擁魔鬼身材的她，現時成為孕媽身材改變了，被很多人問她肥了多少，又著她不要太胖否則會好醜，許維恩為自己及一眾孕媽發聲「我想做個快樂的孕婦，生完再好好瘦下來可以嗎？」

台灣女神許維恩懷孕

綜合台灣媒體報道，現年41歲的台灣女藝人許維恩，憑甜美外表和魔鬼身材被封為女神，2021年與演員王家梁登記結婚後，積極備孕，曾接受取卵手術，無奈取出的11顆卵子在篩選過程中均被淘汰。不過，去年她迎來好消息，10月從馬爾代夫回台灣後，確診生病、籌備婚禮，許維恩在身心靈疲憊下，加上沒有積極造人，竟然自然懷上了BB。她跟丈夫為B女改名為「忒忒」。

▲ 許維恩拍片分享孕婦日常，丈夫王家梁分享如何照顧孕妻。（YouTube影片截圖）

許維恩在社交平台分享懷孕日常，一直不少人關心她的肚子大小，上月中，她提及當時不止3個月，加上只是角度的問題才顯得肚子很大，她自我懷疑︰

我肚子沒那麼大啦……大嗎？我自己也不知道，可能是吃太多，「忒忒」的確比一般實際周數大了一點點，養太好，我會盡量節制。

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狂被說發胖會好醜

被問及增重的問題帶來壓力，於11日（上周六），許維恩發帖為自己發聲，亦是許多孕媽的心聲共鳴，

很多人問你胖了、你胖幾公斤、你不要太胖、胖了好醜、太胖不好看、不能胖太多、肚子多大、太大不好、四五個月就這麼大……我只想說︰「我想做個快樂的孕婦！

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許維恩有定時做產檢，醫生檢查說她身體健康，忒忒也很健康。面對大家的「溫馨提示」，她只能謝謝大家的關心，但並不想太在意。

我人生有機會胖成這樣，我很幸福快樂，生完再好好瘦下來可以嗎？

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不少女星及媽媽網民支持許維恩，不用理會他人的閒言閒語，並感同身受「真的不要給孕婦那麼大壓力，好逼人」、「懷孕的女人最美麗」、「懷孕就是放寬心，有食慾多吃點，胎兒跟著營養」、「孕婦真的很容易被情緒勒索，最重要的根本就是媽媽的心情」等。

孕期理想體重表

據本港衞生署家庭健康服務資料，懷孕期間需要飲食均衡、保持適量活動，維持體重適當增長。懷孕初期3個月體重增加較少，約0.5至2公斤（1.1至4.4磅）；懷孕第4個月開始，每星期平均增加約0.4至0.5公斤（即約0.88至1.1磅）。

懷孕期的體重增加多少才是合適，要視乎懷孕前的體重指數（BMI）。BMI即是︰懷孕前的體重（公斤）÷身高（米）÷身高（米）。可參考以下婦女懷有一位BB的孕期理想體重表︰

懷孕前的體重指數（BMI） 建議懷孕時體重增加 低於19.0 13至16.7公斤（28.6至36.8磅） 19.0至23.5 11至16.4公斤（24.2至36.1磅） 高於23.5 7.1至14.4公斤（15.6至31.7磅）

如果婦女懷孕期體重增加過多，或有損自身及嬰兒健康。孕婦方面，容易引致妊娠糖尿病、妊娠高血壓、分娩困難和增加剖腹生產機會，以及產後難以回復原來體重，若持續過重會容易患上糖尿病、血壓高、心臟病等。對於嬰兒方面，容易引致新生兒低血糖症、巨嬰症和相關的併發症等，待成年時出現肥胖、糖尿病、高血脂、高血壓、心腦血管疾病的風險。

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責任編輯︰王明芳