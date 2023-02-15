【育兒心得】不讓子女飯來張口家務阿媽做　爸爸編排家務值日表獲讚

▲ 有一名馬來西亞父親，因為從視頻中看到片中的媽媽喊破喉嚨，子女都沒反應，萌起做家務值日表的念頭。

媽寶的孩子總是會「飯來張口，衣來伸手」，有一名馬來西亞父親，為了訓練孩子自理和獨立個性，用心良苦編排了家務值日表，將大小家務列明，指定每位家庭成員的值勤日期及項目，猶如學校的值日生表，獲網民大讚！

最新影片推介：

該名馬來西亞的父親，早前在其個人facebook分享了自己的家務值日表，他表示，不想孩子養成『飯來張口、衣來伸手』的習慣，以為母親或女性家庭成員理所當然地須包辦所有家務。

他續指，因為太太將facebook的一條影片分享到家庭群組，令他萌起做家務值日表的想法。那是一段英文影片，內容是一位媽媽在廚房忙著，爸爸和孩子卻在看電視，任由母親喊破喉嚨也不去幫忙。

他認為分擔家務不應該是幫忙，應該是份內事，於是他決定設計及安排一張家務值日表，

既然是住在同一屋檐下的一家人，就應該共同執行各種家務，不應有『幫忙媽媽做』的想法。

在太太的協助下，他完成了家務值日表，但孩子必須先完成功課，才可按照值日表上的安排完成家務，如；洗碗、洗廁所、將髒衣物放進洗衣機，並在洗好後晾曬等。

除了日常家務，他也會將每周較繁重的家務列下，如；整理花園、洗車、曬地毯等，規定所有家庭成員都須依時完成自己負責的家務。父親用心良苦設計的值日表，獲網民力讚，紛紛表示想仿傚，免得自己「一腳踢」去做所有家務，同時更可以訓練孩子的獨立及自理能力。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳