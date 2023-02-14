【癌症殺手】39歲女子乳房腫瘤大如排球撐破皮膚　醫生檢查傷口驚見飛蛾撲出

▲ 台灣39歲女子乳房腫瘤大如排球，撐破皮膚傷口潰爛還發出惡臭，醫生就診驚見飛蛾撲出。

身體有異狀應第一時間前往就醫。早前，台灣一名39歲陳姓女子發現自己左側乳房較腫大，但因爲性格內向，於是長期自己服用偏方治療，最終胸部腫大到如排球般大小，更撐破她的皮膚，傷口潰爛並發出惡臭，最終在家人逼迫之下前往就醫，不料當醫生掀開傷口時，竟飛出了一隻「飛蛾」。

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綜合台媒報道，該名女子於3年前發現自己兩邊的胸部大小不一樣，還摸到左側乳房有硬塊，但她因性格內向羞於前往醫院就診，就自行吃偏方治療，結果不但沒有效果，腫瘤還越長越大。去年5月，這個腫瘤甚至把陳女士的胸部皮膚撐破，造成一個小傷口，但她依舊不以為意。數月後，腫瘤長到像排球一樣大，還將乳房組織撐爆，傷口已經潰爛並發出惡臭，不停流出血膿，這時候她才在家人的強迫下到醫院就醫。

臺中慈濟醫院乳房醫學中心副主任林金瑤表示，當時陳女士一脫下衣服就有一股異味，其乳房腫瘤已經滲出組織液，更嚇人的是，當他拿起覆蓋傷口的紗布時，竟從胸部飛出一隻像是飛蛾的蟲，直接嚇壞當場的醫護人員。林醫生指出，陳女士的病況已惡化到相當嚴重的情況，經檢查發現，腫瘤直徑接近25厘米，重量超過5公斤，他不禁驚嘆：

我從醫17年，從沒看過乳房葉狀瘤長到這麼大，如同排球掛在胸前！

經初步研判，陳女士的傷口已有蟲卵寄生，所幸沒發現惡性組織，也沒有轉移，最後只能將左側乳房完全切除，避免再復發或轉為惡性。林醫生又補充，陳女士的腫瘤與一般乳癌來自乳管和乳葉組織的異常增生不同，而是由軟組織長出的「葉狀瘤」，主要好發在30到50歲族群，且葉狀瘤多為良性，幾乎不經淋巴轉移，像陳女士這樣長到那麼大，又介於良性、惡性間的腫瘤十分少見，若及早治療，使用微創手術就能切除。同時林醫生提醒大家如發現不適就要盡速就醫，否則後果可能更加嚴重。

乳癌初期大多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

本港臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾受訪，指出12個可能出現的乳房病變情形︰

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李慧妍表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

6種壞習慣易引發癌症

台灣中央研究院曾經有一項研究結果顯示，常接觸塑化劑產品的女性，罹患乳癌風險比一般人增加90%。而台灣科博特診所院長劉博仁曾在Facebook專頁分享，6種壞習慣容易引發癌症：

不運動

晚睡

少吃蔬果

愛吃煙燻燒烤肉品

愛喝手搖含糖飲料

殘存環境荷爾蒙塑化劑污染

劉博仁認為，現今癌症的發生未必一定與基因變異有關。他指出，目前學界認為癌症成因多元，且促發各種癌症的因子也不盡相同。他引述1997年英國流行病學及公衛學者Richard Peto的分析，可引發癌症的成因由高至低依序為：

飲食（35%）

香菸（30%）

傳染病（10%）

性與生產（7%）

職業（4%）

日光照射（3%）

公害（2%）

醫療用品（1%）

雖然上述危險因素會隨國家、種族、地域、不同癌症而有所變動，但「飲食問題」的佔比仍非常驚人。

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責任編輯：羅嘉欣