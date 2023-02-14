【靚太安樂窩】由愛買衣服變時裝買手　90後時裝店主親授春夏季穿搭技巧

▲ 今集《靚太安樂窩》為大家推介2023春夏時尚穿搭。

提起春夏季穿搭，女生們都會聯想到最基本服飾配搭，如背心、熱褲、短裙等。其實，只需花點心機，春夏季時裝亦可以千變萬化，穿出個人風格和氣質。今集《靚太安樂窩》邀請到時裝買手Queenie 為大家推介2023年春夏季穿搭、時尚單品配襯小技巧，及分享個人時裝大法，為大家找到最適合的衣著風格。

深受母親熏陶 踏上時裝買手之路

▲ 時裝買手兼時裝店店主Queenie，為大家分享2023春夏流行穿搭。(曾嘉文攝)

由於媽媽年輕的時候從事製衣業，所以Queenie從小就看著媽媽為自己和妹妹做衣，逐漸對時裝產生濃厚興趣，對於購買衣物更是為之瘋狂。

雖然求學時期修讀市場學，但Queenie坦言對時裝的愛早已根深柢固地影響日後職業生涯發展。因此，就由一個喜歡購買衣服的人，變成一個時裝買手，更建立自己的時裝王國。

可以說是「遺傳」，由小到大都接觸時裝，亦買得十分瘋狂。從事買手工作後，去不同地方進行採購，幫不同的身形客人度身訂造一個適合他們的造型。雖然比以前打工辛苦百倍，最重要是自己做得開心滿足。而某程度上，都為自己戒掉買衣服的癮。

2023春夏流行穿搭重點

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不少女生都愛購買秋冬季衣服，認為即使單色配搭都能造出層次感，寬袍大袖的衣物更可以完美「遮肉」修飾身形缺點。

而Queenie就認為，雖然春夏季天氣炎熱，未必可以多層穿著做出層次感，但可以由衣服質地入手，營造出春夏季衣服獨有的飄逸感及柔和感。

不論在任何季節購買衣服，都是講求舒服百搭，最好是一件衣物可以mix and match 出無限配搭。

1) 透薄質地

揀選雪紡、勾紗等透膚質地的衣物。Queenie認為，每個女生的衣櫥都必須擁有一條漸變色紗裙，一年四季都十分適合且易襯。而上班一族，為方便出門時可以快速選擇衣物，就建議揀選免燙布料衣物，比較不容易起皺摺。

2) 柔和色系單品

衣服上，多配襯淺色、暖色系單品，如白色、淺紫色、淺粉色等，給人一種好氣色的感覺。而配飾上，Queenie推介大地色系水桶包，如米色、卡其色、啡色等。不論春夏季穿著淺色衣服，或秋冬季的深色系衣服，都十分百搭，充滿氣質。

3) 具剪裁/層次感配搭

同色系衣物或有特別剪裁的衣物都可以營造層次感。如一件透視風格(See Through)的上衣，可以內搭長恤衫，做出飄逸感 ; 一件薄身恤衫更是「春夏Must Have Item」，既可作外套，又可為打底衫之用。

5樣春夏最百搭時尚單品+配襯小技巧

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半透明感勾紗長恤衫

不論是單著，或mix and match，如配上一件短身背心，都十分有層次感及變化。

針織前短後長外套

在轉季的天氣，一件雙面針織外套出場率十分高。前短後長的設計，在天氣熱時，可以將短身一面作正面，內搭T-shirt或背心，加上外套有串繩的設計，增加細節感。

紮染上衣

設計簡單，以柔和色系為主，如淺紫色、淡黃色、淡粉紅色及淺藍色等，齊集今季流行元素。簡單易襯百搭，既可單著，亦可配襯透視背心。

荷葉邊(Ruffle)背心

女士們喜歡浪漫元素較多的衣服，荷葉邊背心在春夏季出場率十分高。不規則的剪裁，增加穿搭立體感。

斜紋軟呢料(Tweed)短裝外套

由於是春夏季服飾，所以用料較透薄，設計較薄身，不會有太累贅感覺。衣領上增加蕾絲元素，點綴造型，增強個性。

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2023秋冬穿搭預告

Queenie表示，今年秋冬季會以絲絨、毛織品或立體感質料衣物為主，更能帶出女性線條美，十分亮眼。另外，經典時尚王者的西裝外套將會繼續流行，上身可配搭針織上衣，下身可配襯牛仔褲、百摺裙亦可。

個人時尚心得

▲ Queenie表示，最愛西裝外套，一年四季都十分合適，亦可以呈現女性剛柔並重一面。(曾嘉文攝)

從事時裝界多年，Queenie坦言尋找適合自己風格的服飾沒有捷徑，只有面對自己，勇於嘗試不同剪裁的服飾，總會找到屬於大家的一套風格。

同時，亦可以視乎個人性格、工作需要而揀選服飾，如日常上班，想營造霸道總裁氣勢，西裝外套是必備 ; 喜歡甜美系，粉色系、大地色系的服飾會是首選。另外，大家可以多參考網上時尚博主的造型，獲取靈感來源。

我自己是較有肉地、梨形身形的人，極需要用穿搭技巧裝飾身形。上身多數是短身、貼身的上衣，下半身是闊身的服飾為主。西裝外套是我的最愛，配一條少女風的裙子，或是配上西褲，就可襯出不同感覺。

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責任編緝：張懿慧