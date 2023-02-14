【殺害情婦】前董事稱如水霸洪水般失控無意殺情婦　承認「講完一個大話又一個大話」

▲ 被告陳文深。（資料圖片）

已婚證券公司前董事涉殺害33歲情婦後棄屍，被控謀殺罪，案件今(14日)於高等法院續審。被告自辯稱，案發當日向死者提出正式結束關係，死者表現激動及以粗言辱罵，「搞散你頭家，搞到你老婆再自殺」。被告稱感到十分嬲怒，內心所有不滿及壓力，如水霸洪水般爆發，為令死者收聲而用手大力按其口臉，其後發現殺死了情婦。被告於庭上指，感到羞恥而不敢向人提及因失控做出可怕事，承認「講完一個大話又一個大話」。

被告陳文深，現年49歲，案發時為證券公司董事，否認於2011年10月6日謀殺女子秦嘉儀（33歲）。

被告自辯稱，案發當日向死者提出結束關係，死者表現激動及哭泣，其後以粗言罵其前妻，死者變得面目猙獰。

被告指死者之後衝向窗台，打開窗花，一隻腳踏出外，復以粗言罵其母，向被告稱「你驚呢咩」。被告供稱當時感到嬲怒，因死者知道他一直擔心她，覺得死者利用此感覺威脅及向他施壓，遂反罵死者，並稱以後各自生活，不再見面，「你痴綫㗎，癲雞」。

被告隨即被死者掌摑，被告遂捉住死者雙手，惟死者變得更加瘋狂，不斷打被告的頭及用腳踢他，兩人失平衡跌在地上。被告稱以身體壓在死者身上，將死者雙手交叉按在胸前，他以左手按在地上借力，右手前臂則壓住死者雙手圖制服她，並要求死者停手。

被告指死者沒有停止，他遂將右前臂橫向壓在死者上胸近頸部位置，死者仍以粗言辱罵妻子是「賤雞」。被告稱當時很憤怒，反罵死者才是「賤雞」，被告指死者續指不會放過他，要令他身敗名裂，「屈埋你俾內幕我買股票」、「搞散你頭家，搞到你老婆再自殺」。

被告供稱當時大叫「唔可以」，因死者所言令他內裡的不滿及壓力爆發，不能控制自己，最難入耳是「搞我自殺兩次嘅老婆」，故只想死者「收聲」，遂用左手按死者口鼻，右前臂則壓向其喉嚨位置。被告形容當時不想傷害死者，他感到身體內「好似水霸咁，俾洪水撞擊，撞到爆嘅感覺」。被告形容當時失控及變了另一個人，與平日斯文及不使用暴力的他成反差。

被告供稱當時「無意圖出現過」，只想死者「收聲」。被告強調沒有停止過愛死者，只想幫助她，沒想過要將她置諸死地。被告回想事件，若非因其情緒及壓力，或死者表現如此激烈波動，便不會發生事件。被告強調整件事沒有計劃，只是突然發生。

被告於庭上供稱，第1次重提事件時，希望可與前妻復合，遂「講咗好蠢嘅大話」。及至第2次再提及事件時，被告表示擔心別人不明白他失控，以及他感到要承認失控是很羞恥的事。被告承認「講完一個大話又一個大話」，只想保住家庭及免家人受傷害，強調今天所言均屬實。

被告稱發現死者死後感到六神無主，「諗到乜去做」，並想到前妻不能再受打擊，遂萌棄屍念頭。被告形容棄屍時感到傷心、難過和驚慌，整個人方寸大亂，見步行步。

事發半年後，被告於2012年4月被捕，被告稱當時與前妻關係和好，他未有向前妻坦白事件，因擔心摧毀辛苦重新建立之關係。被告承認於首次宣誓下指事件與他無關，擔心一但承殺害死者，坐監後妻兒的生活。及至第2次，被告解釋擔心承認因受挑釁而失控下殺害死者之說，不會令人明白，故只承認殺害死者，並含糊說出按死了死者，沒有提及失控 。

被告供稱若當初能忍心及堅決不再與死者來往，相信對大家都好。被告強調一直是想幫死者，回復以往的活潑及開朗，最終卻害死她。被告表示感到內疚，「11年來無辦法忘記。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧