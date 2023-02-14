【政策檢討】港府向夏寶龍滙報近期施政　稱適時公布地方行政檢討詳情

▲ 夏寶龍聽取港府得去匯報。（資料圖片）

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍，日前在深圳會見「有關香港社會人士」，了解香港最新發展形勢，並聽取特區政府有關近期施政及開展區議會等地方行政檢討情況的滙報。

特區政府發言人指，政府按照《憲法》和《基本法》，全面準確、堅定不移貫徹落實「一國兩制」方針，特首李家超一直就特區施政事務與中央保持有效溝通，以履行行政長官的職責，讓中央全面了解及掌握香港的實際狀況，確保「一國兩制」、「港人治港」、高度自治在香港特區成功實踐。

發言人又指，今次滙報內容涉及區議會檢討，而現屆區議會任期將於今年年底完結。民政及青年事務局聯同政制及內地事務局，已按李家超要求，展開地方行政檢討，確保未來安排符合《基本法》及「愛國者治港」原則，提升基層治理效能，並會適時公布詳情。

民建聯副主席、新界西北立法會議員周浩鼎指，地區行政改革關乎如何更有效解決市民在區內日常問題，未來關愛隊的執行，地區民政專員的角色定位，和最終地區行政效率息息相關，期盼當局稍後提出完整的地區行政改革方案。他相信特區政府必定準確貫徹愛國者治港，落實未來地區行政改革。

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記者：趙居逸