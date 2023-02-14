  • 20°C
香港時間 : 2023214日 (週二) 16:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政策檢討】港府向夏寶龍滙報近期施政　稱適時公布地方行政檢討詳情

政治 15:29 2023/02/14

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

夏寶龍聽取港府得去匯報。（資料圖片）

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍，日前在深圳會見「有關香港社會人士」，了解香港最新發展形勢，並聽取特區政府有關近期施政及開展區議會等地方行政檢討情況的滙報。

特區政府發言人指，政府按照《憲法》和《基本法》，全面準確、堅定不移貫徹落實「一國兩制」方針，特首李家超一直就特區施政事務與中央保持有效溝通，以履行行政長官的職責，讓中央全面了解及掌握香港的實際狀況，確保「一國兩制」、「港人治港」、高度自治在香港特區成功實踐。

發言人又指，今次滙報內容涉及區議會檢討，而現屆區議會任期將於今年年底完結。民政及青年事務局聯同政制及內地事務局，已按李家超要求，展開地方行政檢討，確保未來安排符合《基本法》及「愛國者治港」原則，提升基層治理效能，並會適時公布詳情。

民建聯副主席、新界西北立法會議員周浩鼎指，地區行政改革關乎如何更有效解決市民在區內日常問題，未來關愛隊的執行，地區民政專員的角色定位，和最終地區行政效率息息相關，期盼當局稍後提出完整的地區行政改革方案。他相信特區政府必定準確貫徹愛國者治港，落實未來地區行政改革。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【二十大】夏寶龍：二十大報告為做好港澳工作提供行動指南
16:38 2022/10/17
【二十大】夏寶龍：二十大報告為做好港澳工作提供行動指南
【研討會】夏寶龍：香港國安法是「雙執行機制」具凌駕地位　與本地法規不一致應優先適用（附全文）
11:36 2023/01/13
【研討會】夏寶龍：香港國安法是「雙執行機制」具凌駕地位　與本地法規不一致應優先適用（附全文）
【二十大精神】夏寶龍：要清醒認識一國兩制道路上各種考驗　克難攻堅
21:21 2023/02/03
【二十大精神】夏寶龍：要清醒認識一國兩制道路上各種考驗　克難攻堅

你可能感興趣

【二十大】夏寶龍：二十大報告為做好港澳工作提供行動指南
16:38 2022/10/17
【二十大】夏寶龍：二十大報告為做好港澳工作提供行動指南
【研討會】夏寶龍：香港國安法是「雙執行機制」具凌駕地位　與本地法規不一致應優先適用（附全文）
11:36 2023/01/13
【研討會】夏寶龍：香港國安法是「雙執行機制」具凌駕地位　與本地法規不一致應優先適用（附全文）
【二十大精神】夏寶龍：要清醒認識一國兩制道路上各種考驗　克難攻堅
21:21 2023/02/03
【二十大精神】夏寶龍：要清醒認識一國兩制道路上各種考驗　克難攻堅
政治 選舉 民政及青年事務局 夏寶龍 一國兩制 區議會 香港 行政 深圳 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【口腔健康】有無「口愛」張嘴便知　牙醫曝1跡象：情人節後更明顯
11:41 2023/02/13
【口腔健康】有無「口愛」張嘴便知　牙醫曝1跡象：情人節後更明顯
【婚前不忠】揭未婚夫挪用結婚基金召妓　準人妻斬纜渣男︰6年青春被毀
13:43 2023/02/13
【婚前不忠】揭未婚夫挪用結婚基金召妓　準人妻斬纜渣男︰6年青春被毀
【公屋加名】港男太太懷孕逾16周申請加入公屋輪候 一個原因遭房署拒絕
11:24 2023/02/13
【公屋加名】港男太太懷孕逾16周申請加入公屋輪候 一個原因遭房署拒絕