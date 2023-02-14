【聰明豆】ANSONBEAN情人節出冧歌　阿冰@小薯茄合演耍花槍

▲ ANSONBEAN跟阿冰合拍MV。

ANSONBEAN曾推出多首題材較為沉重的HipHop類型作品，包括《RISE》、《OMG》以及《LOVE / PAIN》，但邊朋友抑或豆粉（歌迷的稱號）都期待他推出抒情歌。今年情人節，ANSONBEAN徇眾要求推出冧爆情歌，親自填寫Rap詞，更邀請「小薯茄」的阿冰擔任MV女主角，「豆冰CP」MV耍花槍放閃！

ANSONBEAN透露《聰明豆》原定去年聖誕節推出，結果今年情人節才面世，他說：「今次新歌邀請舒老闆（舒文）幫我度身訂造一首情歌，佢係一個好嚴厲嘅監製，教識咗我好多嘢，原本首歌係聖誕節推出，但我哋想再做好啲，不斷改進，最終變成我2023年第一首派台歌，多謝舒老闆幫手邀請Wyman填詞，我好開心。」

據知錄歌時，舒文轉傳Wyman的WhatsApp錄音給ANSONBEAN，幫他更了解和投入歌詞內容。「時段錄音話，『呀！呢條女好煩呀！究竟佢諗緊咩？』，佢想我表達嘅感覺唔係好慘、唔開心，而係好似跟朋友吐苦水，遇到一個對自己若即若離嘅女仔，希望可以好似歌名咁，食粒聰明豆，解決到呢個煩惱。」現實生活中，ANSONBEAN坦言在英國讀書時曾經遇過這種女生，當時同樣找不到方法解決，未能令關係更進一步。

▲ 合作MV

他說：「呢首唔單只係一首情歌，套用人生、工作上都可以，以我自己為例，我性格好『衝』，有陣時錄歌、練舞，覺得用『力』可以解決問題，所以錄《聰明豆》嘅時候，舒老闆不斷叫我聰明啲去諗，點樣可以唱好啲，所以呢首《聰明豆》除咗係情人節送俾豆粉嘅禮物，同時亦提醒我自己，做人要聰明啲。」

以往ANSONBEAN都會積極參與歌曲上的創作，今次首次嘗試為情歌填上rap詞，他解釋：「其實我冇信心寫情歌，舒老闆覺得music break部分比較靜，可以加入rap元素，最後我用兩日時間寫咗內容，其實唔算係rap，係一篇對話，講出對呢段感情嘅無奈、一種內心嘅讀白。」

▲ 耍花槍。

MV邀請電影《1人婚禮》女主角「小薯茄」阿冰飾演MV女主角，與ANSONBEAN配成「豆冰CP」。MV由ANSONBEAN邂逅剛搬來鄰居阿冰，互有好感，但當鼓起勇氣打算表白時，阿冰卻人間蒸發。

MV不乏甜蜜溫馨的畫面，其中一場戲他們在窗邊晾衫，期間兩人耍花槍互打，不慎把衣服丟到樓下單位。問阿冰對ANSONBEAN的感覺，她笑說：「我覺得ANSONBEAN係一個好人，經常笑容滿面，我唔鍾意啲衰人，（但你MV入面做衰人，忽然間消失）唔係呀！唔係呀！我係有原因消失，大家可以睇個MV猜想一下。」