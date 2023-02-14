【台灣自由行】港人2月20日起可赴台自由行 大灣區航空港台航班增至每日1對

▲ 大灣區航空將增加往來香港台北航班。

台灣向來是港人的周末後花園，陸委會今天召開有關開放港澳居民來台自由行的記者會，正式宣佈自2月20日早上9時開始，港人可網上申請入台證到台灣自由行。大灣區航空董事及行政總裁許漢忠表示，大灣區航空自3月1日起增加飛台北航班，由現時的一星期5對加至每日一對，方便港人到台北旅行。

大灣區航空由香港飛返台北的新航線，自去年12月1日首航，是大灣區航空公司繼泰國曼谷後開辦的第2個載客航線，由香港往返台北的航班每星期共5對，逢星期日、星期一，往台北的航班起飛時間為早上8時55分，回程時間則為早上11時45分；逢星期四、星期五、星期六則為傍晚飛機出發，香港晚上6時10分飛往台北，返港航班則於晚上9時回程。

台灣2月14日正式宣佈通關，大灣區航空董事及行政總裁許漢忠今日出席與傳媒飯局時表示，將由現時每星期共5對，增加至每日一對。

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責任編輯：鄺嫻