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【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆

娛樂 16:54 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

雯雯被追問張致恒性能力。

感情生活一直備受關注的張致恒（Steven），2019年與圈外太太區燕雯（雯雯）奉子成婚後，先後誕下3名兒子，當以為Steven浪子回頭誠心做好老公、好爸爸，卻屢傳婚變，更被爆背妻偷食兼債主臨門。

雯雯經常在社交平台抒發對Steven的不滿，繼上月初爆出精警金句「做人窮唔緊要，但如果做人唔爭氣，樣樣嘢都仲要懶，咁就係廢」後，日前又發攻回應老公負債累累，不但表明沒錢還，更直言就算老公出軌也不會對其生活或情緒造成影響。

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昨日（2月13日）雯雯與網民玩「你問我答」，承認正單方面計劃離婚，但強調一定在對小朋友最好的狀況才能實行。

她透露，家裡已沒聘請傭人，自己將打工賺錢養家，亦有意讓大仔入行做童星。有網民表示曾巧遇兩公婆接兒子放學，踢爆Steven「無幫你推車同抱小朋友」，不過雯雯出言護老公：「佢有幫手嘅。」

（Instagram圖片）

「從未正式分開」

網民十分關心兩夫妻的關係，問她為何分開多次，最終也跟Steven在一起，雯雯澄清從未正式分開：「由頭到尾都未正式分開，我一直都係話單方面計劃緊，但係計劃之中，一定要係對小朋友最好先能夠實行，所有嘢我都安排緊計劃緊。一個家庭有小朋友唔係自己想點，就可以即刻實行到。依家每日大家都好努力，做好爸爸媽媽呢個角色。」

被問到是否與Steven關係好轉，雯雯則避而不談：「其實都冇話有冇好唔好，大家每日角色都係爸爸媽媽，好多嘢唔係單方面，需要睇吓有冇心改變。」

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被出價50萬包養

曾自認性上癮的Steven，結婚前被爆一腳踏五船，「賤男」花心惡行令其形象直插谷底。有網民更對Steven性能力感興趣：「Steven性能力好強？」雯雯用哥基愛犬作背景圖片，並回覆：「你對佢咁有興趣，你應該係去佢Instagram。」

有網民豪言出價50萬包養一個月，條款需簽保密協議，不過雯雯似乎得啖笑，以「生完3個都咁睇得起我」回覆。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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