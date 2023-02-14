【香港故宮】今起發售3月份門票　下周三本港近年最大型金器展揭幕

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香港故宮文化博物館今天（2月14日）起公開發售及開放預約博物館整個3月份的各類型門票。香港故宮文化博物館2月22日起至9月25日，舉行特別展覽「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」，展出200多件中國古代金器，其中大部份為夢蝶軒早前捐贈予香港故宮的館藏。

館方亦宣布因應特別活動安排，3月24日（星期五）將休館一天，而原定休館的3月21日（星期二）將會開放，開放時間為早上10時正至下午6時正。

公眾可經香港故宮文化博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台購票（包括預約逢星期三的免費標準門票），亦可透過博物館的票務合作機構香港中國旅行社、飛豬旅行、KKday、Klook及攜程旅行的網上平台購票。2月份的門票亦可在上述平台購買。

博物館開幕展後推出的首個特別展覽「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」（展廳8）將於2月20日結束。博物館呼籲，公眾把握最後機會，購票前往欣賞這些珍貴的王室珍品。

至於另一特別展覽「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」將於本月22日在展廳9揭幕。是次展覽為首個以博物館館藏為主的特別展覽，也是香港近年來最大型的金器展覽，展出200多件（套）跨越3000多年歷史的古代中國金器，年代最早的展品可追溯至公元前18世紀，大部分器物更是首次公開展出。

展覽旨在透過賞析古代金器的藝術和技術成就， 探討金器在古代政治活動、文化生活以及跨區域互動交流等方面所扮演的角色。是次展覽的大部分展品是由夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基捐贈予博物館的館藏。

「香港故宮 SHOWTIME ！」免費表演藝術節目

博物館於星期日會公演多項表演藝術節目，節目由博物館與本地多個頂尖表演藝術團體及藝術家合作策劃、以中國文化藝術為主題，至今已吸引近9,000人次入場觀賞。節目旨在透過音樂、舞蹈和戲劇等精彩節目，讓公眾體驗、欣賞和探討故宮文化，認識中國藝術。精彩節目費用全免， 訪客須於博物館網站上預約登記參加。

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責任編輯：陳麗娜