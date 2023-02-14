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【港鐵】A4聯盟倡「可加可減」方程式引入利潤對沖機制　稱理念獲政府肯定

政治 15:57 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

「A4聯盟」立法會議員楊永杰(左1)、梁文廣(右1)、張欣宇(左2)今日約見運輸及物流局副局長廖振新(右2)。(楊永杰FB圖片)

立法會「A4聯盟」早前建議，港鐵調整「可加可減」機制的計算方法，要引入利潤對沖機制。「A4聯盟」立法會議員楊永杰、梁文廣、張欣宇今日約見運輸及物流局副局長廖振新及相關官員，詳細介紹「A4聯盟」優化港鐵票價「可加可減」機制倡議，期望做到「賺得越多，加得越少」，稱理念獲政府肯定。

「A4聯盟」建議，港鐵票價「可加可減」機制在維持基本計算方程式和負擔能力上限機制不變的情況下，引入利潤對沖機制，以利潤系數對沖加價幅度，在基本加價幅度為正數時，乘於相關系數，對沖加價幅度，並取消延後增幅機制。

當港鐵基本利潤等於或高於150億，則可以凍結票價加幅，100億至低於150億減少加幅75％；50億至低於100億減少加幅50％，低於50億減少加幅25％，按系數比例對沖加價幅度，實現「賺的越多，加得越少」，還利於民。

張欣宇表示，過去一段時間通過不同方式，包括街站、問卷以及青年共識會議工作坊等方式，聽取了社會各界對「A4聯盟」倡議的意見，發現市民普遍希望將港鐵利潤、服務表現同市民負擔能力上限更加簡單清晰納入票價調整機制。他指出，「A4聯盟」倡議的機制，可在不影響港鐵原有基本方程式的基礎下，令加幅更穩定，長遠累積加幅更少，亦不會出現延後加幅，更容易反映港鐵的經營成本，減輕市民經濟負擔。他強調，政府需要主動與港鐵就票價調整提出一個「雙贏」的方案，回應市民期待。

楊永杰認為，港鐵票價「可加可減」機制一向被認為是「賺得多，加得多」，若實行利潤對沖機制，一方面不會影響港鐵盈利效益，另一方面可以令市民條氣「順啲」，期望政府和港鐵認真考慮「A4聯盟」的倡議，減少社會就票價調整的矛盾與爭議，提升市民獲得感與幸福感。

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責任編輯：區綽彥

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