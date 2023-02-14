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【學生午膳】食環署指未收到學校就午膳供應商投訴　會主動聯絡及進行調查

社會 15:58 2023/02/14

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(資料圖片)

近日網上流傳，為多間中小學供應午餐的午膳供應商「活力午餐」工場罷工，令多間學校學生未能按時午膳。小學校長孔偉成表示，該校亦出現上周四（9日）亦出現午飯供應不準時的情況，亦知道有其他學校延遲約45分鐘才有午飯送到。

食環署回覆TOPick查詢時表示，暫時未收到相關投訴，但會主動聯絡校方了解詳情及進行調查。

按孔偉成早前指，送到的飯盒質素亦有不同問題，例如意粉較硬、肉類不夠熟等，而平日學生們原有4個餐可供選擇，近日亦只剩2個餐，但總數仍然足夠應付學生需求。據他所知，使用有關午飯供應商的學校都有類似情況出現。

活力午餐母公司大家樂集團早前回覆查詢時表示，活力午餐並無員工罷工，但現時人手短缺，會確保飯盒供應盡快回復穩定。聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成表示，該校亦出現上周四（9日）亦出現午飯供應不準時的情況，亦知道有其他學校延遲約45分鐘才有午飯送到。

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責任編輯：陳展棋

 

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