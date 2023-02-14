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【建屋挑戰】房協未來十年須興建3.5萬伙住宅　正研究融資方案應付

社會 16:40 2023/02/14

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房協今年迎來75周年成立誌慶，右是陳家樂，左是陳欽勉。（吳卓峰攝）

房屋協會主席陳家樂今（14日）表示， 房協正面臨有史以來的建屋高峰期，未來已規劃25個項目，將興建4.5萬伙房屋單位，當中現在至2033年要起3.5萬伙，機構財政面臨挑戰。房協行政總裁陳欽勉稱，2023/24年將決定集資形式，會否決定向銀行借貸等。

陳欽勉稱，集資方案可包括發債，向銀行貸款，期望明年能得出貸款方案，料2023/24年度能作出決定。他又預期其他建屋相關的公營機構，也面對財政壓力須貸款。

而房協總監（工程策劃）楊啓裕補充稱，未來房協位於啟德的其中一個住宅項目，會興建31萬平方呎樓面的大型商場，而洪水橋、古洞住宅項目也設有商業設施，日後租金收入料穩步增加，屬於其中一個開源方法。

房協又透露，旗下第3個「長者安居樂」項目、紅磡豐頤居料3月開放示範單位，讓合資格中產長者申請，首批住戶今年中可入伙。而房協亦會加強善用創新技術，多用組裝合成法興建住宅大廈，例如洪水橋專用安置屋邨正進行上蓋吊裝工程，沙田乙明邨松悅樓也於今季展開上蓋吊裝工序。

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記者：吳卓峰

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