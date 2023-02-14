【風再起時】梁朝偉入行40年心態不變　喜歡劉嘉玲任經理人：溝通更容易

▲ 梁朝偉今年入行剛好40年。

梁朝偉這次為新戲《風再起時》的訪問，早在一年半前已進行。那時電影因不同原因，一直未有上映日期，曾是影迷另一個都市傳說。梁朝偉卻是好整好暇，沒有半點焦急，因他覺得所有事情都是緣份，要來的自然會來。

當下梁朝偉對演戲的心態，也是保持隨遇而安心態。「我一向是這樣，沒有特別具體計劃，有時一年會拍兩套戲，有時沒有，拍戲是緣份，要碰到很喜歡才會做。不過，仍是很渴望拍港片。」他保持淡淡的微笑說著。

▲ 梁朝偉自言疫情改變人生觀，更珍惜要做自己喜歡的事。（攝：黃建輝）

為演出苦練彈琴

正如偉仔今次接拍《風再起時》，自言也是緣份使然。「現在決定是否演出，很多時都先會跟導演交談，如感覺不錯，便覺得可以一試，因為我要信任導演才能夠演。今次也是先看了劇本，之後跟（導演）翁子光說想看看他的作品，於是看了《踏血尋梅》，覺得幾有趣，認為他拍的60年代華探長的故事，應該會不一樣。」

《風再起時》重新詮釋殖民地香港時期「四大探長」明爭暗鬥事蹟，以豪華級的卡士譜寫史詩式的香港命運交響樂章。郭富城演驍勇果敢的磊樂，梁朝偉演內歛善謀的南江，有真實原型人物作藍本，過去也曾拍過傳記電影，梁朝偉不會刻意去跟前作比較，只用自己方式去鑽研。

他憶述：「在演出之前，我只有三件東西，便是劇本，一張原型人物的相片，另外導演也想我學鋼琴。今次很大程度是透過鋼琴去進入角色，戲中我要彈兩首古典和一首爵士爵曲，我是完全不識彈琴，開拍前一個月去練習，拍攝現場也有個琴，一有空閒便去練。」

偉仔說著，突然像想到一些事，笑道：「我以為拍完這部戲便多了個嗜好，還特地去買了鋼琴，原來人要有動力才肯去練，以為自己不會懶惰，可是最後也好少練。」

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重溫成長之路

60年代的時空，對梁朝偉不會陌生，單是在王家衛的電影世界，他已經往返穿梭個多個層次。

今次演的南江，同樣是穿起燙貼的西服，梁朝偉也說如經歷時間旅程。「南江代表的那個時代，就是某類香港人的共同經歷，跟我的成長也有相似，如67年暴動、海底隧道通車，都是童年經歷過。另外，小時候我們也是受西方教育，機緣巧合接觸過不少外國人，南江沒有很大野心，平時只喜歡彈琴、燒槍，他愛一個女人，卻從沒有講出來，這些心境跟我都有點相似，所以要投入這角色不是太難。」

▲ 梁朝偉對演繹60年代的時空，不會陌生，《花樣年華》自是代表作。

梁朝偉形容，每次在電影演出舊香港的時空，都如一次時光重訪旅程，可以重新走過曾經過的人生路。「我覺得這部戲都有如此意圖，它寫一班人在這個時代的一些經歷，透過很特別的剪接，像一段段的夢境，這也像人生，有些事會記得，有些卻不，而記得的又是否真實？會否加入個人想法？因此這電影在各方面都很有趣，尤其服裝、美術等，都是自己近年拍過最有水準的，導演有其獨特風格，角色不是非黑即白，大家只是努力在那個時代生存，並非大家看慣的傳記片手法。」

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劉嘉玲接劇本

1982年起入行，梁朝偉當上演員剛好踏入40年，他說自己心態從沒有改變。「對我來說，演戲從來是自己的宣洩渠道，在日常生活中的壓抑下來的情緒、情感，透過演戲而釋放出來。這些年來，可能對角色、故事和表達方法增加了看法，但演戲心態是沒變。」

他曾經講過會入戲太深沒法抽離，現在又已到了另一境界。「以前拍劇，因為時間好長，會踩得深些，拍戲就好少，而且我也不擔心，就算演戲時入得好深，拍完我就會懂得離開。」

▲ 劉嘉玲現時兼任偉仔經理人，更形緊密。

太太劉嘉玲現在兼任梁朝偉經理人，在公在私都有更深入接觸，偉仔笑言其實是好事。「因為她很清楚我喜歡甚麼，所以溝通會更容易。」

譬如選擇劇本，二人的交往也是充滿默契。「有時她收了劇本，便會說email了給我，我看過喜歡便拍，不喜歡便算，對故事只有喜歡與不喜歡，很少有中間，所以我們很少會商量。」

推戲的三個原因

他坦言近年也推掉很多演出，原因在於：「有時看兩三頁已看不下去；或完全不喜歡故事；又或看完沒想法便不拍。始終認為拍戲是緣份，不知幾時會碰到真正喜歡，不過最近都接多了戲，因為有些事情都想試一試。」

▲ 梁朝偉一向親民，觀眾亦從來只愛稱呼他「偉仔」。（攝：黃建輝）

梁朝偉不諱言，疫情改變了他的人生觀。「以前我常去戲院看電影，有段時間戲院要關門，就少看了很多。現在更加覺得有些事情，想做便去做，有些人想見便去見，會把更多時間留給自己喜歡的人和事。」人生不是電影，錯過了不能重來，梁朝偉更明白珍惜當下的道理。

記者：陳家昌