【收費電視】有線寬頻獲准提前交還收費電視牌照　收費電視6月1日起停運

▲ （資料圖片）

有線寬頻今午（14日）後突停牌，有線寬頻指，已向府提交申請並於今天獲得批准終止本地收費電視節目服務牌照，該牌照終止日期為年6月1日。

有線寬頻的本地收費電視節目服務牌照原2029年5月31號到期，但據港交所披露易文件，有線寬頻稱，鑑於香港媒體市場結構急速改變，環球付費內容提供者及收費電視經營者競爭日益激烈，有線電視已向政府提交申請並於今天獲得批准終止本地收費電視節目服務牌照。有線寬頻並指，將進一步推動戰略轉型，加大投資免費電視頻道和多媒體業務。

有線寬頻指，有線電視在該申請獲批准後將繼續受本地收費電視節目服務牌照的條款和細則約束，直至該牌照終止日期，即6月1日，其後有線電視將存續而該集團會繼續如常營運免費電視頻道服務以及其他業務，包括但不限於寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊。

消息傳出後，有網民到有線寬頻Facebook專頁留言，查詢有關後續安排，「岩岩先續左約，咁點搞？你地啲熱線職員話咩都唔個（知），叫我自己留意新聞」，亦有網民批「要我白白比了一年年費」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰