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【黃Viu劇集】《社内相親》男二金旻奎上位　新劇晒腹肌展唱功

娛樂 16:35 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

「酒窩男神」金旻奎在劇中不時晒腹肌。

2月好劇浪接浪！由韓國「酒窩男神」金旻奎及「氣氣美人」高甫潔；首度擔正的愛情奇幻劇《神聖的偶像》將在2月15日開播，劇集逢周三、四在「黃Viu煲劇平台」播放，香港觀眾可免費收看。

韓劇《神聖的偶像》改編自同名人氣網漫，講述受萬民愛戴、來自神聖世界的大神官倫布里（金旻奎飾）與魔王對戰後失去意識，一夜之間穿越到無名團體「Wild Animal」的門面擔當禹延宇身上。

被倫布里附身的禹延宇展現了不同於其他偶像的言談舉止，卻意外獲粉絲喜愛，倫布里也開啓了他既荒唐又爆笑的演藝圈生存記。

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繼人氣韓劇《社内相親》後，金旻奎再度出演漫改劇集，劇中他將分飾完美且神聖的大神官布里和無名偶像禹延宇，兩人性格南轅北轍，十分考演技。

女主角是憑《再見媽媽又再見》人氣急升的高甫潔，她飾演Wild Animal的忠實粉絲金達，為救出被附身的延宇，她毅然成為男團經理人，與倫布里展開了一段糾纏不清的關係。

金旻奎與「氣氣美人」高甫潔合演《神聖的偶像》，男女主角顏值高。

《神聖的偶像》除了男女主角金旻奎和高甫潔榮顏值高，還有李章宇、芮智媛等實力派演員助陣。

劇照中金旻奎不但以偶像造型示人，更大方展示結實腹肌，十分有睇頭。金旻奎以往曾在綜藝節目大展歌藝時獲好評，令人期待他在劇中顯露唱功。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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