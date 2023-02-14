情人節李家超網上「放閃」　陳仲尼偕太太區海倫「派糖」

▲ 民建聯立法會議員陳仲尼今午偕同太太前歌手兼演員區海倫，向市民派發朱古力糖小禮物。(民建聯提供)

今日是情人節，有不少的政界人士也公開「放閃」，特首李家超今午在社交專頁上載影片，片中是和太太手牽手在會展步行的背影。他在帖文指「手牽手」，並「hashtag」情人節快樂。民建聯立法會議員梁熙回應李家超帖文指「好閃」，真是羡煞旁人。

▲ 特首李家超在社交專頁上載影片，片中是和太太手牽手在會展步行的背影。(李家超fb影片截圖)

有議員選擇以行動「放閃」，民建聯立法會議員陳仲尼今午偕同太太前歌手兼演員區海倫，在金鐘海富中心連接政府總部的行人天橋，向市民派發朱古力糖小禮物。陳仲尼話，朱古力糖代表甜甜蜜蜜，希望大家情人節可以甜甜蜜蜜，同時期望財爺和他們一樣，可以繼續「派糖」給市民，最少也要派五千元的消費券，振興經濟。

▲ 陳仲尼話，朱古力糖代表甜甜蜜蜜，希望大家情人節可以甜甜蜜蜜。(民建聯提供)

有不少立法會議員選舉在社交平台發文「放閃」，工聯會立法會議員梁子穎上載和太太合照，問「大家還記得在何時何地初見身邊摯愛嗎？」他指，當年第一次遇上太太的情境，如今仍然歷歷在目，「我們也將攜手渡過四份一個世紀。謝謝妳一直的陪伴與支持！」

民建聯立法會議員林琳在社交平台上載和老公接吻的照片，透露照片是在法國影拍婚紗照後，在餐廳食飯的拍的照片，「隨手一拍，成就我最喜歡的相」，指感恩遇到老公，每日都很開心。

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