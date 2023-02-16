【超市大搜查】13款$90以下潤手霜排行榜　4款奪A級滋潤抗皺不黏膩

▲ 《LDK》13款平價潤手霜排行榜。

雙手是女人的第二張臉，因此要勤於保養，進行手部護理。日本雜誌《LDK》最近搜羅市面13款1,500日圓（約港幣90元）以下的平價潤手霜，包括Avène、Nature Republic、 Cath Kidston等常見品牌， 當中有4款產品獲得A級。

最新影片推介：

選購潤手霜小貼士

《LDK》指出，挑選潤手霜時可留意3點，分別是黏笠感、濕潤度，以及成分。

1.黏笠感

如果塗抹潤手霜後有黏笠感，可能會影響日常工作，因此挑選潤手霜時，除了著重保濕力，亦應留意是否有黏笠感。

2.濕潤度

反覆洗手和進行需要觸碰水的家務或工作，容易導致手部皮膚粗糙，因此應選擇能為手部肌膚補充水分的產品。

3.成分

針對乾燥、粗糙、老化等問題，挑選含不同成分的潤手霜。

乾燥： 凡士林、神經酰胺、乳木果油、角鯊烷

粗糙（倒刺、裂紋等）： 甘草酸二鉀、醋酸生育酚、煙酰胺

老化：視黃醇（皺紋）、維他命C（瑕疵、暗沉）、胎盤素（瑕疵、暗沉）

4大評分標準

為比較各款潤手霜，《LDK》進行了4項測試，針對保濕力、成分、使用感、耐熱水性評分，並整理出最終排名。

測試1：保濕力

塗抹潤手霜，並測試一段時間後的水分含量。

測試2：成分

檢視潤手霜包裝上的成分表，是否含有防止手部粗糙和乾燥的成分。

測試3：使用感

將10塊亮片放在塗有潤手霜的手上，然後將手放在震動機上，亮片掉得愈多，代表潤手霜愈乾爽、不黏笠。

測試4：耐熱水性

將著色的潤手霜塗抹在合成皮革上，然後用熱水冲洗，比較潤手霜的褪色程度，評估耐熱水性。

13款潤手霜排行榜

《LDK》指，綜合評價會以保濕力和使用感為重點，以下為完整排名：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

在本次測試中，有兩款潤手霜並列第一位，分別是「Skin Cotton Day Hand Cream」和「Kose Coenrich The Premium 藥用抗皺美白護手霜」。兩款產品在所有測試項目均獲得高評分，可有效對抗手部乾燥、粗糙等問題。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣