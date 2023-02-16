【超市大搜查】13款$90以下潤手霜排行榜 4款奪A級滋潤抗皺不黏膩
雙手是女人的第二張臉，因此要勤於保養，進行手部護理。日本雜誌《LDK》最近搜羅市面13款1,500日圓（約港幣90元）以下的平價潤手霜，包括Avène、Nature Republic、Cath Kidston等常見品牌，當中有4款產品獲得A級。
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選購潤手霜小貼士
《LDK》指出，挑選潤手霜時可留意3點，分別是黏笠感、濕潤度，以及成分。
1.黏笠感
如果塗抹潤手霜後有黏笠感，可能會影響日常工作，因此挑選潤手霜時，除了著重保濕力，亦應留意是否有黏笠感。
2.濕潤度
反覆洗手和進行需要觸碰水的家務或工作，容易導致手部皮膚粗糙，因此應選擇能為手部肌膚補充水分的產品。
3.成分
針對乾燥、粗糙、老化等問題，挑選含不同成分的潤手霜。
乾燥：凡士林、神經酰胺、乳木果油、角鯊烷
粗糙（倒刺、裂紋等）：甘草酸二鉀、醋酸生育酚、煙酰胺
老化：視黃醇（皺紋）、維他命C（瑕疵、暗沉）、胎盤素（瑕疵、暗沉）
4大評分標準
為比較各款潤手霜，《LDK》進行了4項測試，針對保濕力、成分、使用感、耐熱水性評分，並整理出最終排名。
測試1：保濕力
- 塗抹潤手霜，並測試一段時間後的水分含量。
測試2：成分
- 檢視潤手霜包裝上的成分表，是否含有防止手部粗糙和乾燥的成分。
測試3：使用感
- 將10塊亮片放在塗有潤手霜的手上，然後將手放在震動機上，亮片掉得愈多，代表潤手霜愈乾爽、不黏笠。
測試4：耐熱水性
- 將著色的潤手霜塗抹在合成皮革上，然後用熱水冲洗，比較潤手霜的褪色程度，評估耐熱水性。
13款潤手霜排行榜
《LDK》指，綜合評價會以保濕力和使用感為重點，以下為完整排名：
在本次測試中，有兩款潤手霜並列第一位，分別是「Skin Cotton Day Hand Cream」和「Kose Coenrich The Premium 藥用抗皺美白護手霜」。兩款產品在所有測試項目均獲得高評分，可有效對抗手部乾燥、粗糙等問題。
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責任編輯：羅嘉欣