【港鐵閘門】東鐵綫將安裝月台閘門　周日起按灰色標示候車

▲ （港鐵提供）

東鐵綫安裝月台閘門而需重新畫定列車月台停靠位置的準備工作經已完成。港鐵今天（14日）宣布，周日（19日）起，現時位於車頭、車尾及頭等車廂的排隊候車位置將會改變，乘客在月台上落車的位置，將會是未來月台閘門的位置。今次重置列車停靠位置，涉及羅湖站/落馬洲站至旺角東站路段，共25個月台。該路段其餘10個月台的列車停靠位置則不變。

▲ 周日起，乘客可按照月台灰色標示排隊。（港鐵提供）

實施新停車位置後，月台標示將由現時的藍色，改為灰色，原有的藍色標示將逐步移除。周日起，乘客可按照月台灰色標示排隊。東鐵綫沿綫車站會透過廣播、通告及月台顯示屏等提醒乘客有關安排，亦會加派人手協助乘客。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士表示，落實新停車位置乃關鍵的前期工作。利用新停車位置，改善月台空隙的情況，可令月台乘客分布更平均，乘客上落及前往各個車廂更暢順。

月台閘門的安裝涉及月台結構加固、信號系統改動等工序，畫定列車月台停靠新位置，確保未來列車停靠的位置，和閘門的位置準繩配合。 東鐵綫月台閘門的安裝工程涉及羅湖站/落馬洲站至旺角東站路段的13個車站，合共35個月台近1600對閘門。前期工序包括在各站加固月台結構、更換信號系統，及更換新列車已完成。

▲ 所有頭等車廂候車位置均會有２台頭等核准器。（港鐵提供）

頭等車廂方面，港鐵已重置及增加月台的頭等核准器，所有頭等車廂候車位置均會有２台頭等核准器。月台兩端圍欄的安裝工程提前展開，正逐步在東鐵綫各相關車站進行。在東鐵綫過海段通車後，港鐵公司隨即展開了系統測試及調校工作，讓列車能準確地停在新的月台位置。下一步，港鐵公司會按計劃於馬場及大埔墟站開始，陸續於沿綫安裝月台閘門。

新列車使用新停車位置

旺角東站 (一、二號月台)

九龍塘站 (一號月台)

大圍站 (一號月台)

沙田站 (二、三、四號月台)

火炭站

大學站

太和站

粉嶺站

上水站

落馬洲站

羅湖站

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責任編輯：楊佩瑩