【反詐騙】手機版「防騙視伏app」明天推出　蕭澤頤：已與電影商合作推反詐騙電影

▲ 警務處處長蕭澤頤表示，手機版「防騙伺服app」將在明天推出。（資料圖片）

警務處處長蕭澤頤表示，本港行劫和爆竊的案件整體數字，錄得1969年有記錄以來最低，他又透露，手機版「防騙視伏app」將在明天推出，又指已與電影商合作推出反詐騙相關的電影。

警務處處長蕭澤頤今日出席立法會保安事務委員會特別會議時表示，2022年全港共錄得70048宗案件，較2021年增加5620宗，整體破案率為35.2%，多項罪行都錄得下跌，而行劫和爆竊等的案件整體數字，錄得1969年有記錄以來最低；而傷人及嚴重毆打案件數字，則錄得為回歸以來的新低。他又透露，明天會推出「防騙視伏器」的手機版「防騙視伏app」，他期望可進一步增加大眾對防騙的意識。

蕭澤頤續指，網上購物騙案超過8700宗，損失金額超過7400萬，單一案件涉及的金額達494萬，涉及購買醫療口罩，求職詐騙金額達4.8億元，上升4.6倍，投資騙案金額達18億，較上年下跌4成半，至於電話騙案，損失金額達到10億，較去年上升3成3。他形容，詐騙案數量多，反映就算警方有足夠的反詐騙宣傳，但市民仍沒有接收有關資訊的內容，他指出，目前正在各種植入式的廣播，向市民宣傳反詐騙信息，包括在行車隧道，電影院線等，增加市民接觸信息的途徑。

▲ 立法會保安事務委員會特別會議。（關景騰攝）

新民黨立法會議員黎棟國則關注詐騙率上升問題，他提議政府可透過電視台拍攝特別劇集及電影宣傳反詐騙信息；同一政黨的李梓敬則提議警方可與在港有辦公室的社交媒體合作，利用人工智能辨識網上恐怖活動以及防騙方面。蕭澤頤透露，有電影商已經與警方合作，將會拍攝有關騙案的電影，向市民宣傳反詐騙信息。



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記者：關景騰