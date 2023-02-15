【330故事館】父母懊惱親子衝突頻發生   練習靜觀緩和家庭關係

▲ 父母懊惱親子衝突頻生，練習靜觀緩和家庭關係。

砰！家怡一手把桌上的作業本掃落地上，怒瞪著一旁的浠浠。浠浠低著頭，眼淚一湧而出，開始放聲大哭。家怡即破口大罵：「你好收聲喇！」

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自浠浠升小學後，幾乎每一次教導浠浠做功課的時候，家怡都會因失去耐性而喝罵浠浠，過後卻感到十分愧疚。同時，家怡亦因為跟丈夫於教養上有所分歧而頻頻出現衝突，夫妻關係急轉直下。

作為父母，總想把孩子教導好。可是，照顧孩子的時候，難免有情緒來襲的一刻，家長容易進入「生存模式」，以「戰鬥 - 僵住不動 - 逃跑」其中之一種方式作出即時反應。面對親子衝突的時候，有些家長或會一走了之，有些會無言以對，有些則會破口大罵，甚至動手，讓家長們感到無助、自責、或懊惱等。可是，親子衝突仍日復一日的發生，衝動式管教越來越容易出現，逐漸形成自動化反應，進而影響了一家人的關係。

與不少父母一樣，即使家怡參考了很多親子書籍，上過了不同的教養講座，苦尋終極親職戰略，依然感到十分困惑。

其實問題不一定出於所採取的管教技巧，反而取決於家長能否覺察這種衝動式的管教，留意當下自己及孩子的需要，繼而作出合適的回應。家長通常是最了解或熟識孩子的人，往往卻因為日積月累的親職以及打理家中大小事務的壓力，長期處於「行動模式」，未能轉換「同在模式」，一而再再而三的出現自動化反應。

靜觀是指有意識及不加批判地留意此時此刻。練習靜觀，有效幫助家長提升覺察，於衝突發生時能夠留意自動化反應的出現、自己的需要、和對方的需要，然後選擇有效的回應，減輕親職壓力，並改善與孩子及家人的關係。

家怡剛開始接觸靜觀時，曾覺得疑惑，究竟觀察著自己自然的一吸一呼，跟親職大法有何關係。然而，靜觀是需要抱著初心不斷練習才能養成的一種態度。家怡帶著好奇心，盡量維持每天練習靜觀的習慣。即使未能進行45分鐘的正規練習，家怡亦至少將靜觀的元素加入日常的活動，如刷牙、洗澡、步行、飲食、或家務等。數星期後，家怡發現自己開始能夠察覺情緒升起的一刻和想發脾氣的衝動，盡管未能百分百有效地回應當下的狀況，破口大罵或拍枱的情況已大大減少，跟浠浠和丈夫的關係亦有所緩和。

近年坊間有不少有關於靜觀的推廣，包括針對親職壓力的靜觀課程，網上亦有不少聲音導航可供參考。家長們不妨跟家怡一樣，好奇一下如何以靜觀於情緒風暴中得到解脫吧！

靜觀聲航：「新生 ‧ 330 newlife.330」 https://newlife330.hk/?section=3

參考書籍：《靜觀親職：在充滿事務的世界中，尋找存在的空間 》(中文譯本) https://www.nlpra.org.hk/TC/pub/book#fstb