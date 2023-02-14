【鼠患問題】老鼠入屋點處理？　 鼠患專家教7步防鼠錦囊

▲ 老鼠入屋點處理？鼠患專家教7步防鼠錦囊。

美孚一帶一直備受鼠患問題困擾，近日再有街坊發現，美孚附近菜檔的發泡膠箱內竟藏有10多隻老鼠BB。從上載網上的短片可見，那些身體呈血紅色的初生老鼠，俱全未開眼。不少街坊頓時人心惶惶，亦非常憂心家中會有老鼠出沒。有滅鼠專家便指，其實老鼠入屋有2大迹象，並教授7招防鼠錦囊。

最新影片:

美孚街坊義工創立的區報《孚聲》早前上載了一段約9秒的短片，指事發於當區的一個菜檔內，有街坊出入時，赫見其中一個骯髒的發泡膠箱內，有目測約12隻老鼠BB。片中10多隻仍未張眼的老鼠BB沒有太大動作，箱內亦未見有蔬菜擺放，不過直到影片末端時，就見到有一隻手入鏡，未知是否工人打算丟棄箱子。

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老鼠入屋2大迹象

莊臣殺蟲公司負責人謝先生過去接受Topick 訪問時便表示，人口愈多愈密集的地方，加上衞生環境惡劣，就會聚集大量老鼠。他表示，每年農曆新年前後氣溫低的日子，老鼠出沒的情況尤其嚴重，因為天氣凍，老鼠需要找藏身之所，故四出亂竄。謝又提醒，如家中的物件有被咬爛的痕跡，或出現老鼠糞便，便是老鼠入屋的2大迹象，此時通常使用藥餌便可有效殺鼠。

治鼠方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森亦指，香港鼠患嚴重，由於食肆密集，9成以上的食肆都有老鼠出沒，即使是半山區，因靠近山邊，鼠患亦十分嚴重。

他又指，毒藥是最有效的滅鼠用品，但用法不當會相當危險，至於其他滅鼠用品均有其不足之處，但近年一款歐洲出產的捉老鼠箱，則較為安全有效，箱內設置機關，老鼠跌入箱後會浸在消毒藥水中死亡，避免滋生細菌，他表示，通常一次過可捉到7、8隻老鼠，殲滅一家大細。

鼠隻屍體處理

根據食環署資料，鼠隻屍體處理和棄置鼠隻屍體的程序相當簡單：

1. 用工具（例如鉗子）把鼠屍放入堅韌的膠袋（例如垃圾袋）內。

2. 用家居消毒藥水或稀釋漂白水把鼠屍淋至完全濕透，然後密封膠袋。

3. 把載有鼠屍的膠袋放進另一膠袋內，密封外層膠袋，放置於有蓋的垃圾筒 或附近的垃圾站內。

為確保個人及環境衞生，處理鼠屍時要戴上膠手套（如有需要可戴上口罩），脫下手套前用水沖洗手套，然後以家居消毒藥水或稀釋漂白水清潔。脫下手套後再以肥皂及清水清洗雙手。發現鼠屍的地方，也須以家居消毒藥水或稀釋漂白水清潔。

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責任編輯：羅嘉欣