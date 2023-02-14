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【蟻俠與黃蜂女：量子狂熱】MCU最強反派首登大銀幕　「征服者康」誓征服多元宇宙

娛樂 17:42 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

Marvel Studios《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）為Marvel電影宇宙（MCU）第五階段揭開序幕，本集將主宰MCU未來發展，而當中最為矚目的絕對是MCU有史以來最強大反派「征服者康」首度在大銀幕登場。

「征服者康」比魁隆 (Thanos) 更強，擁有改寫現實及打破時間線的力量，能夠同一時間存在於過去、現在及未來。

從最新曝光的製作花絮可見，「征服者康」被仇恨支配，他會不惜一切，穿越不同時空將放逐他的仇人從所有存在的時空中通通消滅。

大反派「征服者康」

「征服者康」擁多從分身

而「征服者康」擁有無數個不同身份及性格，要飾演這多從分身的大反派，無疑對演員是一大挑戰。監製奇雲費治大讚尊尼芬梅傑斯的發揮精確，完美呈現到「征服者康」多從性格的表現。

其實「征服者康」早前在Marvel Studios原創劇集《洛基》（Loki）已首度以其中一個版本現身，今次在Marvel Studios《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》首登大銀幕，好勝心強的他將全面出擊，誓要征服多元宇宙。

飾演「征服者康」的尊尼芬梅傑斯（Jonathan Majors）指，這部電影除有正邪交鋒激戰連場外，更觸及到「時間」對世間上不同關係的影響，涉及到愛情、友情、和傳承。

最新影片推介：蔡國威專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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