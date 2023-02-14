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【有線寬頻】收費電視6月1日停運　一文看清合約及退款安排

社會 17:35 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

（有線寬頻網站截圖）

有線寬頻今（14日）獲准提早終止本地收費電視節目服務牌照，收費電視服務6月1日起停止。有線寬頻表示，會在牌照正式交還前，盡力確保所有現有客戶可以繼續收看收費及免費電視頻道內容，並會隨即開始透過電郵、公司網站、Facebook、手機短訊、信件及月結單等多個不同渠道通知用戶有關服務終止的詳情及上述各項安排的具體資料，並提供多個渠道以作查詢。

據有線寬頻的網站顯示，若合約期在5月31日或之前完結的用戶，需要遞交終止服務通知書，否則有線會繼續按基本月費按月提供服務至5月31日為止。至於合約期在6月1日或之後停止的用戶，則毋須遞交任何終止文件，服務會在當日自動終止。

而若用戶在申請有線電視時已繳付按金，有關按金會於完約後或2023年5月31日後90天內透過支票寄回。至於綜合服務用戶，即簽約時連同其他服務如家居電話、家居寬頻、流動通訊等，按金則會保存至其所有服務，包括寬頻、家居電話及流動電訊完約後，90天內寄回支票。

有線表示，有線電視用戶可選擇保留現有機頂盒等設備，有線會提供適切的指引和建議如何處理，而針對個別有需要用戶如年長人士，有線也會主動聯絡提供協助，用戶如無意保留設備，亦可到其提供的回收點交還。

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記者：黃小冰

 

 

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