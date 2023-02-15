【養生教室】女人40面色晦暗有色斑　中醫教煮15分鐘安神美顏粥【內附食譜】

▲ 註冊中醫師黃晶晶表示，女人35歲開始容顏就會開始衰老，頭髮開始有脫落，而42歲容顏衰老的就更明顯，頭髮也多增白。

《黄帝內經》指，女性約42歲已進入衰退期，40歲打後的女士們要特別注意養生，除了外在皮膚、面色，內在的五臟六腑也要好好調養，為進入中老年期打穩健康根基。

「女子四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯；五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮……」註冊中醫師黃晶晶指《黃帝內經》形容女子生理可以「七」為倍數，28歲是女子身體最盛壯的年紀，而35歲開始容顏就會開始衰老，頭髮開始有脫落，而42歲容顏衰老的就更明顯，頭髮也多增白，而七七四十九歲女性踏入絕經期，就慢慢失去生育的功能。

男子的成長衰老生理則以「八」為倍數，因此不少同齡的男女，女生看起來會更成熟。但隨着護膚品、化粧品的進步，女性對自身保養要求的提升，現在女性亦比以往更能抵抗衰老。黃醫師說：「不僅是護膚品、化粧品可以抗老，其實中醫的內在氣血陰陽調理，亦能幫助女性在踏入40歲後仍能容光煥發，無懼衰老。」

▲ 40後女士容顏衰老明顯，頭頂白髮也漸次增白。（iStock）

拆解各項婦科問題

＊子宮肌瘤

不少女性到了40歲去做婦科檢查時，都發現有子宮肌瘤的存在，子宮肌瘤是中年婦女常見的良性腫瘤，有機會因為肌瘤的大小、部位、數量而令女性的生育困難、月經量多或淋漓不盡、排便不適、腹脹等症狀。黃醫師表示，中醫認為肌瘤屬「石瘕」或「癥瘕」，即是腹部如石頭般的結塊，多由於氣滯血瘀、痰濕凝滯而成，而女子在其中年往往處於事業、家庭責任、個人發展多需思慮的時期，而氣血卻不如年輕時旺盛暢順，亦容易憂思生鬱，氣血阻滯就會內生血瘀，子宮、乳房都容易在此時期受影響。子宮氣血凝滯就內生癥瘕，即類似子宮肌瘤的塊狀物。

中醫治療子宮肌瘤，她說需視乎患者月經的情況，若有經量增多、經痛、月經提前的症狀，就會以治療症狀為先。治療子宮肌瘤需以活血化瘀，破積消癥，也需化痰利濕，同利大小便，清除腫瘤細胞代謝產物。常見治療子宮肌瘤的名方有桂枝茯苓丸、桃核承氣湯，常用的中藥有丹參、莪術、茜草、沒藥、骨碎補、桃仁及紅花等。

＊乳房下垂

乳房為女士性徵，中醫學上乳房為肝經胃經循行的部位，肝經尤其容易受情緒鬱結影響。「建議中年女性需要多自我檢查乳房狀況，手部觸診檢查有沒乳房結節、乳房突然出現的包塊、乳頭及乳房皮膚有沒異常病變。因乳癌是女性高發的癌症之一，雖然據本港統計乳癌患者平均年紀是57歲，但亦有年輕化的趨勢。」

情緒鬱結 不利乳房營養輸送

不少女子亦認為乳房較能體現自己女性的機能狀態，當年紀增長及餵哺母乳後乳房有輕微萎縮、下垂、鬆弛的情況出現。乳房下垂萎縮多與女子氣血不足及肝鬱氣滯有關，氣血不足者，乳房失於充盈，脂肪流失，也多見於節食減肥的女性，除乳房不充盈，氣血不足的女士亦容易有頭暈、月經不調的症狀。乳房為肝經循行之處，情緒鬱結令肝經鬱結不舒，氣血阻滯，易導致經前乳房脹痛、乳腺增生、氣血凝滯不通，亦不利於乳房營養輸送，因此乳房亦易呈現乾癟、下垂的狀態。

中醫認為適當的穴位按摩、乳房皮膚保濕、良好的飲食作息，能夠改善乳房觀感。黃醫師推介用BB油或某些帶紓緩作用精油推按可提升乳房，改善乳腺增生的3大穴位：

膺窗穴：乳頭正上方，平第三肋間隙，約鎖骨下4手指寬度的凹陷位，按壓會有輕微痠脹感，能夠理氣通乳，促進乳房氣血循環。

乳根穴：乳根穴位於乳頭下一吋，位於第五肋間隙，按壓應往上推着力，能刺激乳腺功能，預防下垂，也能幫助母乳媽媽生成更多乳汁。

天溪穴：位於胸部外側，乳頭外平開兩吋（約兩拇指寬度）。作用可寬胸通乳，改善乳腺疾患。

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＊皮膚暗黃、皺紋、色斑

女子過35歲面色開始見黃，光澤減退，不少人亦出現愈來愈多的色素沉澱和細紋。黃醫師說，黃色為脾胃之色，但當面色呈現憔悴的萎黃色時，黃而無華時，往往是脾氣虛或濕重的表現。「脾胃氣虛多伴有食慾不振、容易疲勞無力，大便粘爛的症狀。」

補脾胃之氣可用四君子湯加味（黨參、白朮、茯苓、炙甘草）；若面色萎黃，面浮肢腫，舌苔滑膩，容易眼皮重，就多為濕滯脾胃。除了健脾，也要祛濕，可方選平胃散、胃苓湯等，多含有蒼朮、茯苓、陳皮、厚樸和甘草等，既健脾也可以祛濕。

面色晦暗，色斑成塊，會看起來面色偏暗偏黑，假若也伴有皮膚、指甲粗糙，口乾不欲飲，毛髮沒有光澤，婦女兼有月經不調、痛經、乳房痛，小腹刺痛或腫塊，唇青或有瘀點等，這為體內有瘀血的表現。活血化瘀的中藥如丹參、牡丹皮、鬱金等，能夠改善色素暗沉、色斑積聚的症狀，能從根源上減少色斑的產生。

中醫針灸改善皮膚彈性

中年女性皮膚容易浮腫鬆弛，黃醫師指根源是人體膠原蛋白在年紀增長後開始加速流失，而生成速度減慢，中醫的面部針灸效果對皮膚的改善明顯。她解說：「面部針灸除刺激穴位外，還能刺激真皮層的膠原蛋白再生，針灸後皮膚能明顯緊致及氣色改善。」除針刺上述提及的一些常見穴位外，下巴、眼周、法令紋、魚尾紋的針刺能有效改善細紋。

常說中年女性需要補氣血，黃醫師表示，若面色蒼白萎黃、頭髮早白、容易頭暈，月經期時推遲時提前，量小或過多，身體容易疲勞、精力不足，記憶力減退的症狀，中醫會建議可以適當食用補氣血的食療調養身體。惟若身體常有便秘、潮熱出汗、皮膚多油出暗瘡、舌苔厚膩，或自覺體熱濕重者，就應清熱健脾祛濕，而不是急於進補氣血。

▲ 百合桂圓紅棗粥（iStock）

兩款補氣血食療

百合桂圓紅棗粥

材料：百合20克、桂圓10粒、紅棗6粒、白米100克。

做法：百合洗淨泡軟，紅棗去芯，將白米洗淨後加6至7碗水，電飯煲煲粥功能煲15分鐘後加入其他材料，再蓋上蓋煲至粥成，可適量加入冰糖調味。

分析：百合滋陰潤肺安神；桂圓補心脾、養血安神；紅棗補中益氣養血；白米可健脾補氣，此粥尤其適合氣血不足，心神不安，睡眠差的女性食用。此粥平和，適合大部分女士調養氣血食用。

▲ 當歸生薑羊肉湯（網上圖片）

當歸生薑羊肉湯

材料：當歸片15克、生薑10大片約20克、羊肉或羊排500克、紅棗4粒。

做法：羊肉切塊飛水，將所有材料放入湯煲中，加水1.5升，先大火煮滾，後慢火煮90分鐘。適量加鹽及白酒調味。

分析：當歸補血活血，可治經痛、頭痛、血虛頭暈、精力不足。羊肉性溫可旺氣血，為冬天最佳進補食材，可改善手足冰冷，經期腰痠腿軟，生薑久煮可驅寒行氣，調味祛羊肉膻味，紅棗補氣血。此湯較為適合經期腰痠怕冷頭痛、經量偏少、容易手足冰冷，面色蒼白的氣血不足的女士，但若體熱、便秘、痤瘡多發、口舌生瘡、情緒煩躁的女士不宜食用。

記者：周美好