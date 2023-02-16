【親吻BB】閉路電視揭姑仔狂咀初生B 新手媽公審：這輩子不准再碰我小孩

▲ 一名新手在職媽媽，日前便在閉路電視中驚見姑仔狂吻兒子，一時「眼火爆」在網上出文公審姑仔。

初生BB身嬌肉貴，但應不應該隨便用嘴巴錫可愛的臉龐呢？本港一名新手媽媽，日前在閉路電視中看到姑仔不理勸告用嘴狂錫BB，媽媽看到後「眼火爆」，在Facebook群組出文狂數姑仔不是。

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該名新手在職媽媽在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」出文狂鬧姑仔不理勸告，偷偷用嘴狂錫兒子。由於媽媽坐月時已告誡親友，不要用嘴直接錫BB，怕BB細菌感染，更强調自己跟丈夫也是隔著衣服才親吻BB。

事發當日媽媽因為臨時有急事，請住在樓下的奶奶到家中暫時代為照顧BB，當時奶奶表明會與姑仔上來「睇住BB」，半小時後媽媽返抵家中，她重看閉路電視片刻時崩潰發現，姑仔狂錫兒子的臉，還拿著手機自拍，令媽媽大怒：

BB的頭因為毒菇（姑）的親吻有晃動，BB臉上有傷口，姑仔居然還狂錫，因為閉路電視角度被奶奶擋住，不確定姑仔是否有掂到BB傷口，從一開始就講過不要錫，有膽就在我面前錫。做人為什麼要如此賤！這輩子不准再碰我小孩！

而奶奶在旁邊笑說「唉唷這麼享受！」直接令媽媽崩潰，甚至想老公去檢查姑仔手機裡的影片，是否有錫到BB臉上的傷口。貼文一出，引來大批網友留言討論，有網友不認同新手媽媽做法留言負評她，認為這是奶奶與姑仔愛BB的表現；但亦有網友支持媽媽這是顧慮BB健康與衛生風險問題才會如此緊張。



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醫生解釋疱疹病毒

其實，不時有發生嬰孩因被親吻或觸摸感染疱疹病毒，甚至因而染病死亡的新聞。TOPick曾訪問本港皮膚科專科醫生陳厚毅，他解釋疱疹病毒主要分為一型（HSV-1）和二型（HSV-2），HSV-1是一種依附在嘴唇的病毒，傳染的途徑包括接吻、接觸他人飛沫等，當唇瘡變得痛楚，又或是有水泡時是最高傳染性。

陳醫生提醒，成人有唇瘡就切忌親吻小朋友，加上不能單憑嘴上有沒有瘡來決定是否帶有病毒，最好還是盡量避免親吻嬰兒的行為。除了親吻，病毒有機會由口水傳染給小朋友，家長不要與孩子共用器具和食物，更不應把食物咬碎再餵孩子。

孩子免疫力較差，容易受病毒感染。如果成人患有唇瘡並親吻嬰幼兒，即使孩子身上沒有傷口，病毒只要接觸其皮膚就會受感染。病毒接觸到嬰兒眼睛亦有機會引發角膜炎，或會對視力造成影響。而疱疹引致腦膜炎甚至死亡的個案其實並不常見，家長毋須過分擔心。

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責任編輯︰王明芳