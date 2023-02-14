【東張西望】移英港婦被迫遷爆出亂倫事件　二房東指控︰佢同17歲仔發生性行為

▲ 移英港媽阿May向TVB節目《東張西望》爆料，指被二房東阿Yen騙去租金，卻遭阿Yen反指她與兒子亂倫，連累自己被迫遷。

《東張西望》昨晚（13日）播出收到移居英國的女觀眾阿May報料，指控在當地租樓時，被同為港人的放租人阿Yen騙租金，因阿May出發赴英國前，已事先用約3萬港元為自己和17歲兒子租了2間房，惟抵埗後發現單位貨不對辦，且阿Yen疑違規分租被業主收回單位，導致阿May同遭迫遷兼被阿Yen沒收全數租金。阿Yen面對指控，竟反指阿May與17歲的兒子亂倫，語出驚人！

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移英港媽阿May向TVB節目《東張西望》報料，指去年在香港出發赴英國前，在網上找到當地的租屋網，聯絡了放租人阿Yen，同為香港人。當時對方承諾可租用2間房，亦有獨立洗手間，並可為其兒子提供多一間房，阿May便決定租下暫住2個月，租金為3,100英鎊（約$30,000港元），並以Payme向阿Yen支付1,000港元作訂金。

▲ 阿May向節目《東張西望》指控在英國租樓時，被放租人阿Yen騙取租金。（影片截圖）

同住租客全是港人

當阿May到埗入住時，與兒子發現房間貨不對辦，原來該民宿是有3個房間的半獨立屋，1間套房、2間睡房、廚房和廁所共用，還有一間花園小屋（原為儲物室）。阿May更發現放租人阿Yen不是業主，只是「二房東」，居於地下全層，而其他同住租客全是香港人。

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阿May與兒子入住後被阿Yen追租，便一次過繳清2個月租金，但之後阿Yen開始挑剔兩母子，如沒有處理好垃圾、亂放鞋子等，要求加收清潔費每日10英鎊（約95.6港元）。不過，阿Yen終被業主發現分租違反租約，結果被業主收回單位。阿Yen疑遷怒其他香港租客，沒收他們的租金以承擔其搬遷費，包括阿May。

節目主持人以電話訪問阿Yen，對方卻稱自己才是苦主，阿May沒有交按金、又亂丟垃圾和亂擺阻塞通道，連累自己遭業主收回單位被迫遷。主持人追問阿Yen是否因租上租才被收回單位，阿Yen竟語出驚人指控阿May：

佢同佢個仔17歲咋，佢同佢個仔喺屋企做愛，嗰個人黐線㗎，嗰個女人。

▲ 阿Yen反指是阿May連累自己遭業主收回單位。（影片截圖）

港媽否認亂倫 網民︰人格謀殺

她又指阿May被揭發與兒子發生性行為之後，突然人間蒸發搬走。阿May則在節目中否認與兒子亂倫的指控，並指阿Yen的言論是侮辱她和兒子，懷疑對方精神有問題。

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阿May又提供對方違反租約的證據，原本租住花園小屋的港人夫婦，被迫遷後找到真正的業主，反映阿Yen的所作所為，包括出租全部房間獲利、收取租客租金後以不同藉口趕走租客及侵吞租金等。業主表明阿Yen違反租約，所以下令她一個月內搬走，內容沒有提及過衛生問題。

不少網民留言「食花生」，想知誰是誰非，並指二房東阿Yen如果沒有亂倫影片，就是人格謀殺租客。有網民笑稱，香港人將「劏房文化帶到世界每一個地方」，呼籲港人移民後不要與香港人太親近，「尤其是本身唔識嗰啲，香港人最鍾意呃香港人，中國人最鍾意呃中國人」。

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責任編輯︰王明芳