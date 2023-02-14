【環保回收】喵坊租約6月底屆滿　環保署擬招承辦商續處理紙包飲品盒

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全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」早前不獲科技園公司續約，租約6月30日屆滿。環保署今（14日）表示，正計劃今年首季推出紙包飲品盒回收處理服務合約，以公開招標的形式，聘請回收承辦商由7月1日起處理所有在「綠在區區」設施收集的紙包飲品盒，屆時會由環保署負責把紙包飲品盒運送至承辦商的工場，而承辦商只需負責回收及處理。



環保署表示， 紙包飲品盒一般由三種原材料組成，即木質纖維素（70%）、塑膠（25%）和鋁（5%），因應其原材料的組成可以通過不同的技術作回收處理。為使紙包飲品盒的回收處理更多元化和合乎成本效益，任何處理技術只要合乎環保原則，有關的紙包飲品盒回收處理服務合約將不會對指定處理技術設任何限制。



另外，環境及生態局早前已公布將把紙包飲品盒與塑膠飲料容器一起納入正籌備推展的生產者責任計劃，要求飲品供應商為這兩類飲品包裝日後的收集和回收負起環保責任，當局正計劃今年內向立法會提交有關的條例草案。



署方相信，推出上述的服務合約，有助在現階段保持市民分類回收紙包飲品盒的良好勢頭和回收鏈的完整和穩定，並為日後推行的生產者責任計劃作好準備。

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責任編輯：黃小冰