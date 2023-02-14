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【濃情蜜意】結婚45周年丈夫驚喜跪地送花　 婆婆冧爆：人生重來多少遍都選擇你

親子 18:29 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

一對老伴為慶祝結婚45周年，伯伯悄悄為太太戴上頭紗，更跪地送鮮花，讓太太又驚又喜，笑得超甜。

浪漫不是後生仔女、熟男熟女的專利，有年邁伯伯同太太結婚45年，為了慶祝情人節及結婚周年，伯伯竟然花心思送浪漫驚喜，他為太太戴上頭紗仲跪地送花，仲好冧咁話：「親愛的，謝謝妳這45年的陪伴！」，真係隔住個mon都感到溫馨甜蜜。

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【童學園】德瑞國際學校雙語教學接軌國際　培育世界公民 通往全球頂尖學府

內地一名服飾店店員在網上分享一條溫馨視頻，視頻是伯伯為婆婆準備的驚喜，為了慶祝結婚45年，伯伯悄悄為婆婆戴上頭紗，隨後捧著鮮花浪漫告白，讓婆婆又驚又喜，笑得超甜。

這條影片今天(2月14日)在網絡上瘋傳，影片中看到一對年邁的夫婦在服飾店內，婆婆在看鞋子時，伯伯從店員手上接過鮮花和頭紗，立即為太太戴上，並說：「老伴，別動啊！」婆婆摸摸頭髮個髮髻，超驚喜更哈哈大笑！

之後伯伯拿著鮮花單膝下跪，冧爆地說：「親愛的，謝謝妳這45年的陪伴，如果人生可以重來，還願意做我的老伴嗎？」婆婆甜絲絲地回答：「我願意，再來多少遍，我都選擇你！」

視頻曝光後，網民紛紛留言，指浪漫無分年齡，大讚伯伯浪漫，「伯伯特地準備驚喜好有心，幸福就是這麼簡單，浪漫」、「相伴到老，好溫馨啊！」、「這就是愛情的模樣啊！這樣的夫妻感情好動人。」、「哇！好羨慕這對老夫妻那麼恩愛老爺爺又疼奶奶他們這螢幕好感動老來伴真的太棒了正能量」、「爺爺您好棒喔，奶奶嫁對人了」、「好感動，真心真愛，彼此珍惜，祝福平安幸福！」

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責任編輯︰王明芳

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