【47人初選案】區諾軒指九東於地區聲音下接納初選 戴耀廷於文件倡積極否決預算案

▲ 區諾軒指戴耀廷於文件中倡議積極否決預算案。（資料圖片）

47人初選案中16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（14日）展開第7天審訊。已轉任控方證人的區諾軒供稱，九龍東選區曾於協調會議上否決舉行初選，後來在地區聲音下改為接納。區指，戴耀廷曾於協調會議的文件中加入句子「積極運用《基本法》權力否決財政預算案」，解釋若政府不聽民意，就要運用該憲制權力。

區諾軒今午續供稱，他與戴耀廷會見有意參選立會人士後，兩人曾開會整合各人意見。會上談到不同派別就投票形式的意見，例如傳統政黨傾向以實體票投票，素人或新晉政治團體則較偏好電子票制，亦憂慮初選只會對泛民有利。除此，素人亦憂慮初選會招致巨額選舉開支。為解決上述分歧，戴遂部署在5個地方選區及1個超級區議會召開協調會議。

法官陳慶偉質疑，會上是否只討論了投票形式事宜一項議程，區補充會上亦討論了有團體關心是否應該舉辦初選。區續說，故此藉協調會議聚集各區有意參選立法會的人，討論每區當選目標、應否舉辦初選論壇，以及若有參選人被取消資格應否制定替補機制。

區稱，當時他及戴決定以九龍東選區作為試點，並於2020年3月2日舉辦了首次九龍東協調會議，出席者包括他本人、戴耀廷、黃之鋒、施德來、胡志偉、趙家賢、譚得志和梁凱晴等。

區指出，會上主要矛盾是黃之鋒與譚得志就初選替補機制意見相左，黃提倡「靈童制」，即由被取消資格者欽點替補人選，譚則主張「排名制」，即按得票率排名決定替補人選。

庭上展示1份「35+計劃」文件，區指是由戴草擬，並在會議上傳閱。文件列出初選替補方案應採「排名制」、每區目標議席等。區指，除黃之鋒反對「排名制」外，沒印象與會者有回應。區稱，當日戴只處理九龍東勝選目標、應否舉辦初選論壇及替補機制事宜，未有談及初選目的。

及至3月16日，九龍東選區召開第2次協調會議，該次會議亦決定了被取消資格的人會以「靈童制」補上，以及舉辦棄選。對於戴有否提出初選目的，區稱不肯定。

及至5月，由於有地區人士反映希望九龍東選區重新考慮舉辦初選公投，九龍東選區召開第3次協調會議，最終決定舉辦初選，並討論宣傳初選事宜。區指，戴在此次會議前，倡議在會議文件中加入「積極運用《基本法》權力否決財政預算案」，區指戴的解釋是「你可以用，可以唔用，但若果政府唔聽民意，你就要拎呢個憲制權力出嚟」。被問到與會者的回應，區稱沒印象。法官李運騰問是否代表沒有人贊成或反對，區稱法官所言公道。

審訊明（15日）續。

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記者：陳曉欣