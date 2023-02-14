【恐怖意外】10個月大男嬰吞鈕扣電池　電池卡喉嚨5周一個原因保命

▲ 美國有名男童在10個月大時誤吞了鈕扣電池，卡在喉嚨5星期才取出來。

時有新聞報道嬰幼兒誤吞電池死亡的個案。美國有名1歲半的男童，在10個月大時突然吐出所有食物、沒有胃口，爸媽帶B仔多次求醫，在第3次看醫生時才發現有鈕扣電池卡在喉嚨食道間，推斷長達5星期。可知道兒童吞下電池可短短2小時內燒穿食道，嚴重甚至死亡，該男童可保命，全靠電池包裹了電線膠帶有絕緣的功效。

鈕扣電池卡食道5個月

據美國電視新聞KUTV報道，在美國亞利桑那州，約8個月前，當時只有10個月大的男嬰Luke McMillan發生家居意外。媽媽Erica跟丈夫KC McMillan育有5兒子，Luke是細仔，媽媽當時留意到很為食的Luke突然吞嚥困難，更吐出所有固體食物，帶兒子去看醫生，醫生治療好Luke耳仔感染，但進食問題仍沒好轉。至5星期之後，第3次求醫，拍了X光片發現真相。

▲ 男嬰Luke吞下了電池，卡在食道。（facebook圖片）

從X光片所見，有一粒圓片卡在Luke的喉嚨食道位置，醫生起初估計是硬幣，及後確定了卡在喉嚨是一粒鈕扣電池，由於它挨近主動脈，可能已經燒進心臟，醫生緊急為Luke進行手術，由於位置問題，醫生表示手術有機會未能取出電池。

最終手術成功，醫生推斷鈕扣電池在Luke的食道有5至6星期，而Luke仍保住了性命，可說是不幸中的大幸。據國家首都毒物中心（National Capital Poison Center）的資料，吞下的電池會在短短兩個小時內燒穿兒童的食道，要進行手術，可能要用管道餵食，甚至死亡。

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電池被電線膠帶纏繞

Luke能保命的原因，是鈕扣電池被電線膠帶纏繞，阻隔電池液去嚴重腐蝕食道黏膜，不過，Luke的喉嚨食道仍受損被燒傷，食道變狹窄，幾乎無法進食，需要進行多次手術，如切除喉嚨疤痕組織，令其食道更接近原本大小。在過去的半年間，Luke進行了6次食道修復手術，可是沒有完全成功。

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家人有感家鄉亞利桑那州的醫療選擇有限，計劃帶Luke到猶他州鹽湖城的兒童醫院做手術，有望修復受損的食道，讓他能如常進食。但醫療費高昂，保險不包，家人為Luke眾籌，希望可以補助手術費。如果有關手術再不成功，Luke或需要進行切除並重新連接食道的手術。

提防幼童誤吞異物

台灣腸胃科醫生王威迪曾在facebook撰文分享類近案例，他提醒家有幼童的家長，6個月到3歲的嬰幼兒，因為喜歡拿到東西就往嘴巴裡面塞，因此特別容易誤食異物，最常見的異物是硬幣，僅記要將硬幣收到小孩拿不到的地方，其他異物如玩具、魚刺、雞骨、鈕扣電池、磁鐵、別針等，都有小孩吞食卡住的案例。家長如發現幼童誤吞異物時，記得趕緊送急症室，千萬別在家自行設法延誤就醫。

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責任編輯︰王明芳