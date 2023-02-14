【2023維園花展】花卉展3月維園復辦！ 夢幻色繡球花主題+導賞團+親子遊戲【內附詳情】
一年一度的香港花卉展向來是花迷朝聖，以及攝影迷大展身手的重要日子，無奈過去 3 年疫情嚴重，花展不是取消，便是以綫上形式舉辦，始終不及現場欣賞的好。隨着香港復常，闊別多年的實體花卉展終於在今年3月回歸！將於3月10日至3月19日，於維多利亞公園舉行。
據康樂及文化事務署網頁上的資料，今屆花展以花形嬌美獨特的繡球花為主題花，並以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題。繡球花向來深受花迷喜愛，因花朵模樣豐盈，且綻放時絢麗多姿，色彩柔和卻繽紛，令人百看不厭。無論挨近細看花瓣，抑或遠觀一大片的繡球花海，都令人心花怒放，屆時必定讓花展會場洋溢幸福浪漫的氛圍，人人樂而忘返。
除可欣賞到主題花「繡球花」及各地的花卉，大家更可以觀賞到本地、內地及海外園藝機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設及色彩繽紛的園景設計，會場更設有售賣花卉及其他園藝產品的銷售攤位。
展覽期間，大會將會為入場人士舉辦一連串教育與娛樂並重的活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等，讓每一位入場人士都能盡興而回。
香港花卉展覽 2023
地點：香港維多利亞公園
日期：3月10至3月19日
時間：9am - 9pm
票價：全價門票為$14、4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士和其照顧者均可享$7優惠收費。
註：星期一至五期間，60歲或以上長者、殘疾人士和其照顧者可免費入場參觀。
記者：王嵐