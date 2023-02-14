金牌製作人莊法來奧留名荷里活星光大道　好友「鐵甲奇俠」羅拔唐尼致詞祝賀

▲ 莊法來奧

《鐵甲奇俠》（Iron Man）導演莊法來奧 (Jon Favreau) 晉身荷里活星光大道，成為星光大道上第2,746顆獲業界肯定其貢獻的明星。

於美國時間2月13日，莊法來奧在美國加州荷里活星光大道上留名，並由他的兩位演員好友「鐵甲奇俠」羅拔唐尼 (Robert Downey Jr.) 及崔羅伊主廚 (Chef Roy Choi) 祝賀致詞。

與莊法來奧老友鬼鬼的羅拔唐尼將香口膠貼到莊法來奧的「星星」之上，笑說這才算是真正揭幕。

▲ 莊法來奧（左）與羅拔唐尼。

羅拔唐尼回望昔日點滴

羅拔唐尼於致詞時衷心為這位並肩作戰的好友祝賀，並回顧與莊法來奧於《鐵甲奇俠》的合作：「16年前的這個星期，莊和我正在製作一齣我們稱之為高概念獨立電影的前期作業，我們都被作品的感染力以及不知從何而來的信心所鼓舞。對於獲得這個機會，我感激不盡。」

羅拔唐尼續指：「我與他一同經歷的旅程太過美妙，超乎想像，但這只是他創作旅程的一小部份。請繼續讓我們得到進步、啟發以及聯繫。」

監製《星球大戰》系列劇集

莊法來奧稱：「我和朋友們最初嘗試打入電影行業時，會來這裡看電影、在這邊的街道上走來走去。現在我能夠成為人們經過的名字之一，成為這些歷史悠久的劇院、電影院的美麗景色一部份，融於傳統之中，變成這個社區的一份子，是一種崇高榮譽。」

近年莊法來奧參與多項Lucasfilm及Disney+ 的創作，包括擔任《波巴費特之書》（The Book of Boba Fett）執行監製，以及為即將上映的《星球大戰》系列最新原創劇集《亞蘇嘉》(Ahsoka) 及《Star Wars: Skeleton Crew》 擔任執行監製。

莊法來奧任製作人及執行監製，並廣受好評獲得艾美獎多項大獎，及劇情類「最佳劇集」提名的《曼達洛人》（The Mandalorian），最新第3季將於3月1日在Disney+獨家上線。

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