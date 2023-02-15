【好男人】港媽列好男人7大必備條件　網民贊成有呢樣近乎萬能

▲ 有港媽列出好男人7大必備條件，引起網民熱議。

女人都想找個好男人結婚，組織幸福家庭，但各人對「好男人」的標準都不一。有港媽日前在網上討論區，列出好男人7大必備條件，引起網民熱議。不少女士表示認同，而且覺得擁有當中一樣條件，其他都不是大問題了。

該名港媽昨日（13日）於「親子王國討論區」以「好男人必備條件」為題發帖，她指最近與同事閒聊，得出以下7點好男人必備條件︰

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她提出這些好男人條件，問網民是否贊成，更邀請大家加至10個條件。

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有錢就可以解決？

帖文引來網民踴躍分享，很多人贊同港媽的分享，有不少人覺得只要擁有經濟條件就萬事好辦。有網民表示「首先2先，其他再慢慢講」、「做到第2點，有錢就可以解決以下好多問題」，例如第6、7點，水電維修可以俾錢專業師傅處理，第7點請工人姐姐就解決。港媽回應，「換燈膽同set wifi係我嘅基本要求，但唔係個個都識」。

有人妻大晒幸福，藉機讚賞另一半，留言「我自覺好幸福同幸運，我老公7樣中晒」、「另一半有齊，仲會煮飯同愛屋及烏愛錫我父母，有愛心好關顧老幼同愛小動物」、「我老公中晒，仲要脾氣好又講得笑」。

此外，有網民提出其他好男人條件，例如「夠靚仔，一個條件頂到以上3、4點」、「有幽默感令我常歡笑」、「不煙不酒」、「不賭錢不打機」、「做好父親角色」。

另一方面，有女士笑言如果男人齊上述條件，只怕自己高攀不起，「都要諗下自己咩條件先襯起好男人」、「要男人萬能前先諗下自己有咩條件吸引人」。

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責任編輯︰王明芳