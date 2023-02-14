【環保回收】葉文琪指對回收廠發新牌感愕然　質疑沒有對症下藥處理土地問題

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全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」早前不獲科技園公司續約，租約6月30日屆滿。環保署今（14日）表示，正計劃今年首季推出紙包飲品盒回收處理服務合約，以公開招標的形式，聘請回收承辦商由7月1日起處理所有在「綠在區區」設施收集的紙包飲品盒，屆時會由環保署負責把紙包飲品盒運送至承辦商的工場，而承辦商只需負責回收及處理。

喵坊負責人葉文琪向TOPick表示，對事件感到愕然，指環保署沒有就事件諮詢過業界，不去揣測當局發新牌的用意。他表示，公司一直處理全港8至9成的紙包飲品盒，周日舉行的馬拉松賽事，亦有協助紙杯回收。至於「綠在區區」回收方面，公司一直與政府沒有合約，「佢地運來就收」。

葉文琪表示，其公司現時有足夠能力回收紙包飲品盒，質疑發新牌未有對症下藥，處理回收業界沒有足夠土地設廠的問題。他指，與科學園的合約現時仍維持至6月30日，仍希望可以原址繼續營運，不過公司亦有興趣元朗科學園YL8區的用地。至於會否就環保署的新約作投標，葉指需視乎合約條款，亦未知若然投標是否能涵接，有土地供廠房作經營。

至於當局計劃將於屯門環保園興建的大型現代化紙漿生產設施，預計可於2025年開始運作。葉文琪表示，紙漿廠只有約20萬平方呎，相信會處理「三紙」為主，不擔心會與回收廠造成競爭。

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記者：陳展棋