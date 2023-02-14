【防疫條例】3人違反防疫規例　其中2人被判囚7日

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3名女子違反防疫規例，今日（14日）於東區裁判法院判刑。



首案涉及一名69歲女子，她早前確診2019冠狀病毒病並獲發隔離令。在隔離期尚未屆滿前，她於去年8月9日離開其隔離地點。她被控違反《預防及控制疾病規例》，被判監禁7日，緩刑12個月。



次案涉及一名63歲女子，她早前獲發強制檢疫令。在檢疫令尚未屆滿前，她於去年9月11日離開其檢疫地點。她被控違反《預防及控制疾病規例》，被判監禁7日，緩刑12個月。



第3宗個案涉及一名43歲女子，她早前獲發強制檢疫令。在檢疫令尚未屆滿前，沒有遵守檢疫令訂明的條件，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年5月21日將入境時攜帶的物品交給其他人士，被控違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》，被判自簽擔保1,500元，守行為12個月。

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責任編輯：楊佩瑩