【學生午膳】有小學發通告指出收到家長反映　學童食飯盒後肚痛嘔吐

▲ 有小學發通告指出收到家長反映，不少學童食飯盒後不適。（istock圖片）

近日網上流傳，有學校午膳供應商延遲了飯盒派送、餸菜未煮熟等消息，學童午膳餐盒再次成為家長界熱話。事件再升溫，有家長在facebook群組分享屯門區一間小學的通告，有不少家長向校方反映子女在校食飯盒之後出現肚痛和嘔吐等不適，令家長感擔憂。

學童食飯盒後肚痛嘔吐

今日（14日）有媽媽在家長facebook群組發帖，展示一間屯門區小學向學生派發的通告。通告內容提及，昨天及今日校方陸續收到不少家長的反映，指出子女在校食用飯商「活力午餐」所供應的飯盒，之後出現不適，包括肚痛和嘔吐等情況，懷疑食物質素有異。

校方發出通告，希望家長如發現子女有任何食用後不適，需向老師反映，讓校方記錄有關數字，似是以便跟進。

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有關事件令很多家長人心惶惶，擔心仔女「中招」出現食物中毒、急性腸胃炎等問題，非常關注事件，並希望校方可跟進。另有家長猜測是否飯商有員工罷工，出現人手短缺令飯盒質素大受影響。

有待供應商回覆

活力午餐母公司為大家樂集團，TOPick已向大家樂集團查詢，對方指將盡快回覆。

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責任編輯︰王明芳