【學生午膳】食環署巡查多間學校午膳飯盒供應商廠房　檢取食物化驗 　

▲ 食環署人員在行動中檢取食物樣本化驗，並向食物業處所負責人派發食物安全小冊子，提醒處理學生飯盒的正確方法。(政府新聞處圖片)

為中小學供應午餐的午膳供應商「活力午餐」因人手不足，令多間學校學生未能按時午膳，更有學校投訴飯盒質素有問題。食環署今(14日)主動出稿表示，食環署今日已主動聯絡相關學校了解情況，及安排巡查涉事的持牌食物製造廠，確保負責人在處理和製作食物方面遵守有關牌照條件，並符合法例訂明的衞生標準。食環署會持續跟進調查工作。

食環署自昨日（13日）起展開行動，巡查多間學校午膳飯盒供應商的廠房，並檢取食物樣本化驗。食環署人員亦向食物業處所負責人及員工提供衞生教育並派發食物安全小冊子，提醒處理學生飯盒的正確方法。有關行動仍然繼續進行。

發言人提醒，學校應選用已獲食環署簽發可供應午膳飯盒的有效食物製造廠牌照的供應商，在訂購及簽約前，應到食物製造廠實地視察，以確定食物處理人員遵守衞生守則。此外，食物送抵後應盡快食用，如發現食物有異樣，應避免進食有關食物，並即時通知供應商跟進或向食環署作出投訴。

供應商方面，應遵守食物衞生及安全的基本原則，並應確保員工保持良好的個人和環境衞生。飯盒送遞給學校前，應把熱食一直保持在細菌無法滋生的溫度。

食環署表示，為保障校園的食物安全，食安中心同時向學校管理層與飯盒供應商發信，敦促他們留意學生飯盒的食物安全，同時派員到飯盒製造工場推廣「食物安全重點控制」系統，防止食物出現污染危害。學校在挑選午膳飯盒供應商時可參考食安中心編製的《如何確保學校午餐安全指引》，而午膳供應商則可透過《根據「食物安全重點控制」系統制定的食物安全計劃（適用於學校午餐飯盒供應商）》，了解更多改善製作飯盒的安全性。

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責任編輯：陳展棋