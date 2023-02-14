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【中聯辦】邀工商界代表到中聯辦春茗交流　鄭雁雄：冀工商界發揮更大作用

政治 21:23 2023/02/14

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中聯辦主任鄭雁雄今日邀請香港工商界代表到中聯辦舉行春茗交流。（資料圖片）

中聯辦主任鄭雁雄今日邀請香港工商界的49位代表人士到中聯辦舉行春茗活動，帝盛酒店集團總裁及執行董事兼酒店界選委邱詠筠表示，很樂意在力所能及的範圍內，盡可能幫助香港的下一代發展。香港總商會主席阮蘇少湄指，現場人士聽完後都十分支持，指現今香港與內地和世界重新接軌，相信工商界未來有很大發展。

中總會長蔡冠深表示，鄭雁雄講話充份肯定工商界對國家和香港的貢獻，並清晰提到香港的任務和優勢，工商界聽到後感到振奮。他引述鄭雁雄講話指，香港的優勢是《港區國安法》內的「一國兩制」，國安法提及甚麼可以做，甚麼不能做；香港是國際金融、商貿、航運等8 大中心，在人民幣國際化中發揮的樞紐作用十分重要。他提到，鄭雁雄指國家有能力管理好行社會主義的內地，亦有能力管理好行資本主義的香港，他認為，等於清晰說明，香港資本主義制度下的傳統做法繼續。

同日，鄭雁雄邀請45名香港社會各界重要代表人士到中聯辦舉行春茗活動，包括包括港區全國人大代表、全國政協委員、宗教界、婦女界、僑界、專業界和重要社團的代表。全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠表示，鄭雁雄在講話中充分肯定了各界代表人士為香港實現由亂到治作出的重要貢獻。

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責任編輯：關景騰

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