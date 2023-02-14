  • 17°C
香港時間 : 2023214日 (週二) 22:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【售賣貓狗肉】漁護署查驗油麻地一店舖肉類樣本　化驗後證實含有貓DNA

社會 21:27 2023/02/14

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

漁護署日前在油麻地一店鋪內檢取的懷疑狗肉或貓肉。署方表示，經化驗後證實含有貓的DNA。食環署人員亦已在日前的聯合行動中取得證據，將根據《食物業規例》（第132X章）第30條檢控管有人未獲准許貯存冷凍或冷藏以供出售的肉類。
　　 
漁護署發言人表示，基於化驗結果，漁護署正根據《貓狗規例》（第167A章）進行多方面調查，蒐集其他所需證據以向相關人士提出檢控。漁護署發言人表示，售賣、食用或管有狗肉或貓肉均屬違法，漁護署必定嚴格執法。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。

漁護署絕不容許以貓狗肉作食物用途，必定嚴肅跟進。為杜絕此等行為，漁護署會加強監察、巡查和打擊行動，包括加強網上監察，並會與政府其他部門保持緊密聯繫，交換情報。　　 

漁護署及食環署會因應實際情況作出部署，按需要採取聯合行動。另外，針對加強抽查可疑入境車輛及對有關肉類進行檢驗，漁護署、食環署會和香港海關保持緊密合作並在有需要時進行聯合行動。漁護署亦會透過不同渠道加強公眾教育。

政府表示，《貓狗規例》規定，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。市民如發現懷疑違例情況，請致電1823舉報。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋

相關文章

【集體感染】特殊學校23名學生職員患上呼吸道感染　全部情況穩定
今日 18:47
【集體感染】特殊學校23名學生職員患上呼吸道感染　全部情況穩定
【防疫條例】3人違反防疫規例　其中2人被判囚7日
今日 19:04
【防疫條例】3人違反防疫規例　其中2人被判囚7日
【學生午膳】食環署巡查多間學校午膳飯盒供應商廠房　檢取食物化驗 　
今日 21:12
【學生午膳】食環署巡查多間學校午膳飯盒供應商廠房　檢取食物化驗 　

你可能感興趣

【集體感染】特殊學校23名學生職員患上呼吸道感染　全部情況穩定
今日 18:47
【集體感染】特殊學校23名學生職員患上呼吸道感染　全部情況穩定
【防疫條例】3人違反防疫規例　其中2人被判囚7日
今日 19:04
【防疫條例】3人違反防疫規例　其中2人被判囚7日
【學生午膳】食環署巡查多間學校午膳飯盒供應商廠房　檢取食物化驗 　
今日 21:12
【學生午膳】食環署巡查多間學校午膳飯盒供應商廠房　檢取食物化驗 　
食用安全 油麻地 漁護署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【口腔健康】有無「口愛」張嘴便知　牙醫曝1跡象：情人節後更明顯
11:41 2023/02/13
【口腔健康】有無「口愛」張嘴便知　牙醫曝1跡象：情人節後更明顯
【移民英國】移英後遇上三大難題令人沮喪　港男籲三思：今時不同往日
18:10 2023/02/13
【移民英國】移英後遇上三大難題令人沮喪　港男籲三思：今時不同往日
【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排
今日 13:05
【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排