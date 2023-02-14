【售賣貓狗肉】漁護署查驗油麻地一店舖肉類樣本　化驗後證實含有貓DNA

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漁護署日前在油麻地一店鋪內檢取的懷疑狗肉或貓肉。署方表示，經化驗後證實含有貓的DNA。食環署人員亦已在日前的聯合行動中取得證據，將根據《食物業規例》（第132X章）第30條檢控管有人未獲准許貯存冷凍或冷藏以供出售的肉類。



漁護署發言人表示，基於化驗結果，漁護署正根據《貓狗規例》（第167A章）進行多方面調查，蒐集其他所需證據以向相關人士提出檢控。漁護署發言人表示，售賣、食用或管有狗肉或貓肉均屬違法，漁護署必定嚴格執法。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。

漁護署絕不容許以貓狗肉作食物用途，必定嚴肅跟進。為杜絕此等行為，漁護署會加強監察、巡查和打擊行動，包括加強網上監察，並會與政府其他部門保持緊密聯繫，交換情報。

漁護署及食環署會因應實際情況作出部署，按需要採取聯合行動。另外，針對加強抽查可疑入境車輛及對有關肉類進行檢驗，漁護署、食環署會和香港海關保持緊密合作並在有需要時進行聯合行動。漁護署亦會透過不同渠道加強公眾教育。

政府表示，《貓狗規例》規定，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。市民如發現懷疑違例情況，請致電1823舉報。

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記者：陳展棋