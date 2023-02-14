【唱好香港】投資推廣署與中企協合辦酒會　答謝中資企業對港經濟貢獻

▲ 投資推廣署與香港中國企業協會今日合辦中資企業酒會。(受訪者提供)

​投資推廣署與香港中國企業協會今日合辦中資企業酒會，答謝中資企業對香港經濟作出的貢獻，約700位中資企業代表出席。特首李家超指，香港一直以國際聯繫的豐富經驗，助力國家引進外資，並與內地企業共同開拓海外市場，促進國家和香港的經濟發展。

酒會由香港中資銀行業協會、香港中資證券業協會和香港中資基金業協會協辦。李家超和中聯辦副主任尹宗華應邀出席酒會擔任主禮嘉賓。

▲ 李家超指，香港一直以國際聯繫的豐富經驗，助力國家引進外資，並與內地企業共同開拓海外市場。(受訪者提供)

李家超致辭表示，「在『一國兩制』下，香港享有『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢。香港一直以國際聯繫的豐富經驗，助力國家引進外資，並與內地企業共同開拓海外市場，尋找發展機遇，促進國家和香港的經濟發展」。他指，香港全力對接『十四五』規劃、粵港澳大灣區建設和『一帶一路』倡議等國家戰略，為經濟發展注入源源不絕的動能，加上本港在亞洲區內的優越地理位置，以及有利營商的環境，香港對全球的企業都極具吸引力。



香港中國企業協會會長繆建民在致辭中向港府長期以來為中資企業在港發展所提供的全面支持和便利服務致以衷心的感謝。他指出，2023年是全面貫徹落實二十大精神的開局之年，也是全面建設社會主義現代化國家新征程起步之年。國家新征程就是香港新機遇，中資企業滿懷信心、大有可為。他表示，中企協會將全面貫徹國家主席習近平去年七月一日在港重要講話精神，全力支持香港特區政府依法施政，團結凝聚會員企業主動對接國家戰略，為增強香港發展動能貢獻更多力量。協會還將繼續支持中資企業發揮自身優勢，加大基層公益慈善投入，助力香港社會解決民生憂難，為青年發展創造更多機會。

酒會上，投資推廣署署長傅仲森、中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人劉亞軍、香港中國企業協會副會長兼總裁于曉和中國國際貿易促進委員會駐香港代表處首席代表王冠男發布內地企業在港發展小冊子：《一脈「香」通，借「港」出海──香港：中資企業「走出去」的首選平台》。小冊子由投資推廣署、香港中國企業協會、中聯辦經濟部貿易處和中國國際貿易促進委員會駐香港代表處合作編制，闡述中資企業在香港發展的重要階段和案例，以及重點介紹國家和區內經濟舉措，包括國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區發展、「一帶一路」倡議和《區域全面經濟伙伴關係協定》。

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責任編輯：區綽彥